 Ultracem Lanza Saco 6500 PSI: Cemento Más Fuerte de Guatemala
Empresas

ULTRACEM presenta el cemento estructural más fuerte de Guatemala para proyectos de alto impacto

ULTRACEM lanza su cemento 6500 PSI, revolucionando la edificación en Guatemala con el producto más fuerte y sostenible del país, respaldado por tecnología local.

Compartir:
Ultracem lanzamiento del Saco 6500 PSI, Alejandro Meoño
Ultracem lanzamiento del Saco 6500 PSI / FOTO: Alejandro Meoño

ULTRACEM Guatemala ha sorprendido al mercado de la construcción con el lanzamiento de su nuevo cemento Saco 6500 PSI, considerado el cemento estructural más resistente del país. Este producto innovador está diseñado para satisfacer las necesidades de proyectos que requieren el máximo rendimiento, seguridad y respaldo técnico. Con esta nueva propuesta, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del país, al ofrecer soluciones vanguardistas que prometen transformar la industria de la construcción en Guatemala.

Compromiso con la innovación y el desarrollo

El ingeniero Ismael Ballestas, gerente general de ULTRACEM Guatemala, expresó en una reciente conferencia de prensa: "Con el saco de 6500 PSI, Guatemala cuenta con el mejor cemento de mayor resistencia para proyectos de alto impacto. Este producto reafirma nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo del país". Este nuevo saco de cemento tiene una resistencia comprobada superior a 6500 PSI a los 28 días, lo que lo convierte en una opción ideal para diversas construcciones, incluyendo puentes, edificios y desarrollos prefabricados.

Foto embed
Ultracem lanzamiento del Saco 6500 PSI - Alejandro Meoño

El saco 6500 PSI cumple con estrictos estándares internacionales, regulados por la ASTM y COGUANOR 41095. Este innovador producto es el resultado de una inversión estratégica en tecnología y desarrollo en el ámbito local. Fabricado en Guatemala, ULTRACEM ha implementado procesos eficientes y sostenibles, garantizando no solo la resistencia del cemento, sino también un impacto positivo en el medio ambiente.

  • Resistencia comprobada superior a 6500 PSI a 28 días.
  • Empaque biodegradable ECOSAC, el único saco de cemento amigable con el medio ambiente en Guatemala.
  • Diseño inspirado en la cultura Maya, reafirmando su producción local.

Una planta de producción local que respalda la calidad

El lanzamiento del saco 6500 PSI coincide con el primer aniversario de la planta de producción de ULTRACEM en Guatemala, inaugurada en junio del año pasado. Esta planta ha permitido a la empresa consolidarse como un referente en fabricación local de cemento, lo que asegura altos estándares de calidad, frescura, y la capacidad de responder de manera ágil a las demandas del mercado guatemalteco.

"ULTRACEM construye el presente y el futuro de la infraestructura guatemalteca, combinando innovación y sostenibilidad", agregó Ballestas, resaltando la importancia de este nuevo producto en el contexto de la construcción en el país. La disponibilidad del saco de cemento 6500 PSI no se limita a las ferreterías aliadas, sino que también se puede adquirir a través de distribuidores exclusivos en todo el país, así como en línea mediante el ChatBot Vanesa y la plataforma digital de Ultracem en Línea. Además, la compañía ofrece asesoría técnica personalizada antes y después de cada proyecto, garantizando un servicio al cliente de alta calidad.

Con este innovador lanzamiento, ULTRACEM no solo sienta un precedente en la industria de la construcción, sino que también refuerza su papel como un aliado estratégico para ingenieros, arquitectos, constructores y desarrolladores en Guatemala.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos