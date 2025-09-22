Zigi y Mastercard: Nueva Tarjeta de Débito Segura y Flexible

ZIGI, la aplicación financiera que está revolucionando la gestión del dinero en Guatemala, ha anunciado el lanzamiento de su nueva tarjeta de débito ZIGI Mastercard. Este innovador producto busca ofrecer a los usuarios una experiencia de pago accesible, segura y sin complicaciones, ampliando así el ecosistema de servicios que la plataforma ya brinda.
Una tarjeta para cada necesidad
La tarjeta de débito ZIGI permite a los usuarios solicitarla directamente desde la aplicación y seleccionar una agencia de Banco Industrial para su retiro. Una vez activada, los usuarios podrán disfrutar de su uso en miles de comercios físicos y digitales, tanto en Guatemala como en el extranjero. Además, facilita la realización de compras en línea, así como la vinculación con plataformas de streaming, delivery y transporte, y ofrece la opción de retiros de efectivo en cajeros automáticos.
La emocionada presentación de esta tarjeta señala la intención de ZIGI de crear un producto que mejor se adapte al estilo de vida moderno de los guatemaltecos. Desde su primer uso, la tarjeta proporciona beneficios que se sienten de inmediato.
- Sin costos de mantenimiento.
- Protección en compras y transacciones gracias a la cobertura de Mastercard.
- 50% de reintegro en la primera compra.
- 2% de reintegro en todas las compras subsecuentes.
- Promociones exclusivas con comercios aliados.
- Retiros de efectivo en la red de cajeros afiliados de Banco Industrial.
Impulsando la inclusión financiera
Valeria Maldonado, Go to Market de ZIGI, mencionó: "Desde ZIGI estamos construyendo el futuro de los servicios financieros en Guatemala, con soluciones que combinan simplicidad, tecnología y cercanía. Esta tarjeta es mucho más que un medio de pago: es una extensión de nuestra promesa de marca. Queremos empoderar a las personas para que tengan más libertad financiera, más seguridad y más acceso al mundo digital sin perder lo humano."
Por su parte, Francisco Milian, Gerente país para Guatemala, Honduras y El Salvador de Mastercard, destacó: "En Mastercard, impulsamos soluciones innovadoras, seguras y accesibles para que más personas puedan participar plenamente en la economía digital. Así nace nuestra alianza con ZIGI, con una tarjeta que ofrece confianza, control y beneficios reales, pensada para el día a día de los guatemaltecos, conectándolos con un mundo de posibilidades a través de pagos digitales simples y seguros."
La tarjeta ZIGI Mastercard estará disponible para todos los usuarios de la app, quienes podrán realizar su solicitud y seleccionar la agencia del Banco Industrial que más les convenga para el retiro y activación. Una vez activada, la tarjeta estará lista para utilizarse en cualquier comercio que acepte Mastercard, tanto a nivel local como internacional.
Este lanzamiento representa un avance significativo hacia la inclusión financiera en el país, permitiendo que más ciudadanos accedan a servicios bancarios modernos de manera rápida y efectiva, adaptándose a las necesidades actuales de consumo y transacciones digitales.