Claro Guatemala: Líder en Innovación y Premio Industrial

Claro Guatemala fue galardonada con el Premio Industrial en Innovación, un reconocimiento que concede la Cámara de Industria de Guatemala a las empresas que destacan por su contribución al desarrollo tecnológico y la innovación en la región centroamericana. Este premio no solo valida el esfuerzo de la compañía en avances tecnológicos, sino que también resalta su impacto en la economía del país y más allá.
Innovación y Análisis de Datos
El galardón otorgado a Claro se basa en las innovadoras soluciones que ofrece a través de Claro Media, su nueva unidad de negocios dedicada a la analítica de movilidad. Este servicio utiliza grandes volúmenes de datos para ofrecer a las empresas un conjunto de herramientas tecnológicas de última generación. Estas herramientas permiten a las organizaciones optimizar sus operaciones y fomentar su crecimiento mediante un acceso a estudios e información veraz y objetiva, fundamentada en la ciencia de datos.
Los servicios proporcionados por Claro Media son dirigidos por un equipo de expertos con certificaciones internacionales en machine learning, inteligencia artificial y análisis de datos. Con la implementación de plataformas especializadas, Claro permite a sus clientes obtener información precisa, capaz de tener un impacto significativo en la toma de decisiones.
Por ejemplo, las empresas pueden utilizar los datos recopilados para:
- Determinar la ubicación óptima para una nueva tienda o sucursal.
- Fortalecer su imagen de marca y comunicar mensajes estratégicos.
- Ofrecer productos específicos y facilitar información detallada sobre servicios.
Con esta información, las empresas pueden tomar decisiones más acertadas, optimizando recursos y mejorando sus estrategias comerciales.
Un Reconocimiento a la Innovación
José Puente, Director Regional de Servicios de Valor Agregado de Claro, expresó su agradecimiento por este reconocimiento: "Nos sentimos muy honrados de haber sido elegidos, evaluados y seleccionados con este reconocimiento que representa el soporte de más de 20 años de trabajo en el campo de la tecnología, en donde nuestra búsqueda es equiparar a los clientes con herramientas que les permitan optimizar sus productos y servicios, así como su comunicación efectiva".
El Premio Industrial en Innovación también tiene como objetivo dar visibilidad a las iniciativas implementadas por empresas guatemaltecas, las cuales generan un valor significativo tanto internamente como hacia sus clientes. La Cámara de Industria busca proyectos que hayan demostrado efectividad y que sean auténticas innovaciones en sus respectivos campos.
Claro no solo obtuvo el Premio Industrial en Innovación este año, sino que es uno de los tres galardones anuales, que incluyen el del Emprendedor y el Galardón Distinguido. Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Claro en mejorar los procesos de producción, suministro y distribución de productos y servicios en todos los sectores, impulsando así la economía del país.
La selección del premiado fue realizada por un grupo de expertos con extensa experiencia en gestión tecnológica y evaluación de innovación. Estos profesionales llevaron a cabo un proceso riguroso de evaluaciones, que incluía varias fases, para contrastar la información con las evidencias necesarias antes de determinar el ganador.
Puente concluyó: "Este premio se convierte en un incentivo más para continuar con el objetivo de consolidarnos como un agente de cambio al proporcionar servicios de conectividad y alta tecnología, preservando nuestro liderazgo en la industria de las telecomunicaciones en la región, reafirmando nuestro compromiso de aportar al crecimiento económico del país, a conectar personas y contribuir a lograr un mundo más próspero para todos".