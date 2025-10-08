Sistegua: Sistemas Livianos y Sostenibles

La Semana de la Construcción 2025, organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), se desarrolla del 6 al 10 de octubre con cinco días de conferencias, paneles y espacios de networking dedicados a las tendencias que están transformando la industria en Guatemala.
Entre las empresas participantes destaca Sistegua, líder nacional en sistemas de construcción livianos, que durante el evento presenta innovaciones, capacitaciones y su proyecto educativo Academia Móvil, una iniciativa que busca profesionalizar al sector mediante programas de formación gratuitos.
Durante la jornada del miércoles 8 de octubre, Sistegua ofreció una conferencia impartida por Pedro Pablo Mendizábal, Gerente de Servicios Técnicos de USG, sobre la importancia de los sistemas livianos en la edificación moderna. El experto explicó cómo estas soluciones permiten construcciones más sostenibles, eficientes y seguras, tanto en proyectos comerciales como en viviendas.
En entrevista, Ani Santiago, Gerente Regional de Mercadeo de Sistegua, destacó el valor del encuentro y la participación activa de la empresa.
"Estamos participando en la Semana de la Construcción organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Es una semana muy importante donde aprendemos sobre las mejores técnicas, innovaciones y prácticas de instalación. En nuestro stand damos a conocer los distintos tipos de sistemas livianos, sus niveles de acabado y formas de instalación", explicó Santiago.
La representante también resaltó el éxito de la Academia Móvil Sistegua, lanzada hace aproximadamente un mes, la cual ya recorre distintas regiones del país.
"Estamos muy emocionados con la gran demanda que ha tenido el proyecto. Actualmente cubrimos todo el país con un recorrido programado hasta 2026, en colaboración con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, el Instituto de Capacitación de la Cámara (ICS) y el INTECAP", detalló.
La Academia Móvil ofrece talleres teóricos y prácticos enfocados en la correcta instalación de sistemas livianos, con el objetivo de mejorar las competencias técnicas de contratistas, instaladores y supervisores. Estas capacitaciones buscan elevar la calidad en los procesos constructivos y fortalecer el crecimiento de las empresas del sector.
Este proyecto ofrece talleres prácticos impartidos por especialistas, quienes comparten su experiencia en la instalación de tableros de yeso, cielos falsos, techos shingle y acabados finales, entre otros temas clave en la aplicación de sistemas livianos.
La Semana de la Construcción
La Semana de la Construcción 2025 continúa hasta el viernes 10 de octubre con diversas actividades abiertas al público profesional de 8:00 a 13 horas en la sede de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.
Para quienes deseen más información sobre los productos, servicios y programas educativos de Sistegua, pueden visitar la página oficial www.sistegua.com, donde se detalla el portafolio completo de soluciones y la ubicación de sus sucursales en todo el país.
