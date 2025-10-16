Ciudad Cayalá se prepara para el Oktober Fest 2025

Ciudad Cayalá anunció este jueves 16 de octubre una nueva edición del Oktober Fest 2025, un evento que se ha convertido en una tradición para muchos guatemaltecos. Del 16 al 19 de octubre, este festival celebrará la cultura bávara con un espíritu festivo que espera atraer a miles de asistentes al corazón de Cayalá.
Este año, la celebración promete ser más vibrante que nunca, ofreciendo un ambiente seguro y familiar lleno de música, gastronomía y, por supuesto, cervezas.
El Oktober Fest 2025 se presenta con importantes novedades. Según Giancarlo Poggio, director de Mercadeo y publicidad de Ciudad Cayalá, "este año quisimos reinventar la experiencia del Oktober Fest para que cada visitante viva algo único: desde una propuesta gastronómica ampliada hasta nuevas marcas cerveceras y escenarios con música en vivo que harán vibrar cada rincón de Cayalá".
Los asistentes podrán disfrutar de siete marcas de cervezas emblemáticas de la Cervecería Centroamericana, incluidas Moza, Dorada, Monte Carlo, Gallo, Dorada Ice, Cabro y Dorada Draft.
La propuesta gastronómica se inspira en la cocina alemana, pero también cuenta con interpretaciones locales diseñadas por chefs guatemaltecos. Todo esto se acompaña de un ambiente festivo que evocará la esencia del festival original de Múnich, adaptándolo al carácter guatemalteco.
"Más que un evento, el Oktober Fest es una celebración de la amistad, la alegría y la cultura compartida. Queremos que la gente venga a brindar por los buenos momentos, a disfrutar con su familia y amigos, y a ser parte de una experiencia que ya es una tradición en Cayalá", expresó el licenciado Esvin Calan, gerente Trade Marketing Senior de la Cervecería Centroamericana.
Música y entretenimiento
Durante cuatro días, Ciudad Cayalá se llenará de música y diversión. En la Plaza de la Bandera, el festival comenzará el jueves 16 de octubre con la energía contagiosa de la Banda Alemana Tiramisu.
El viernes 17, una combinación de DJ Aka, la Banda Alemana y el rock de Los Stokers prometen encender el ambiente.
El sábado será el turno del regreso de la Banda Alemana junto al talento local de Frankmentos, mientras que el domingo la banda Tijuana Love cerrará el evento con su estilo vibrante.
Paralelamente, la Plaza Principal será el epicentro musical del evento. La cartelera incluye:
- Jueves 16: Grupo Los 4 y Hancer, prometiendo una noche llena de energía.
- Viernes 17: Descarriados, El Clubo y Viento en Contra, tres agrupaciones que seguro resonarán en el público.
- Sábado 18: Sepa Judas, Grupo Armonizados, Los Patanes y la emblemática Banda FM de Zacapa.
- Domingo 19: La celebración culminará con la banda Tijuana Love y la tradicional Banda Alemana, cerrando con un mensaje de unidad y alegría.
El evento se desarrollará desde el jueves 16 de octubre hasta el domingo 19, en las Plazas Central y de la Bandera de Ciudad Cayalá, con acceso gratuito para el público. Las actividades estarán disponibles desde la tarde hasta la medianoche.
"Si nunca han vivido un Oktober Fest en Cayalá, este es el momento perfecto para hacerlo. Les prometemos una experiencia inolvidable, donde cada brindis será una historia por contar", afirmó Pablo Vásquez, gerente de Specialty Leasing de Ciudad Cayalá.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas 89.7*