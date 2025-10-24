Alianza entre Ciudad Cayalá y Empresarios Indígenas

En un esfuerzo por fortalecer la economía local, promover la inclusión cultural y fomentar el desarrollo sostenible, Ciudad Cayalá firmó un convenio de cooperación con la Red Global de Empresarios Indígenas (REI) de Guatemala.
Este acuerdo marca un hito en la relación entre el sector privado y las comunidades indígenas del país, con el propósito de generar oportunidades reales de crecimiento y visibilizar la riqueza cultural de los pueblos originarios.
La alianza —firmada el 3 de octubre con el acompañamiento de Centrarse como testigo de transparencia— tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación.
Su primera gran acción será la apertura del Bazar de Empresarios Indígenas, un espacio mensual en los espacios públicos de Ciudad Cayalá donde pequeños y medianos empresarios podrán ofrecer productos elaborados con creatividad, talento y tradición, sin costo alguno para los participantes.
"Es un verdadero gana-gana", afirmó Ruth López, gerente de Gestión Ambiental de Ciudad Cayalá. "Ambas organizaciones pertenecemos a Centrarse y coincidimos en que las alianzas positivas son una herramienta poderosa para construir un país más fuerte y sostenible. REI busca espacios para dinamizar la economía de empresarios guatemaltecos, y nosotros tenemos esos espacios".
Durante la conferencia de prensa, López —arquitecta egresada de la Universidad de San Carlos con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad y gestión ambiental— destacó que este convenio representa más que un simple apoyo comercial: "Como guatemaltecos, es una bendición poder crear alianzas que rescaten nuestra identidad multicultural. Queremos que Ciudad Cayalá se convierta en un punto de encuentro donde la cultura, la sostenibilidad y la economía caminen de la mano".
Un modelo de cooperación que inspira
El acuerdo se enmarca dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 17: Alianzas para lograr los objetivos, y busca ser un ejemplo de cómo la cooperación interinstitucional puede generar impactos tangibles.
Ciudad Cayalá no solo facilitará espacios físicos, sino también la asistencia técnica de su Departamento Ambiental, el cual apoyará a REI en capacitaciones y acompañamiento a corporaciones municipales en temas de gestión de residuos y sostenibilidad local.
López explicó que, gracias al éxito de su planta de manejo de residuos —que actualmente valora el 70% de los desechos generados en Cayalá y proyecta alcanzar el 100% en los próximos años—, este modelo será replicado gratuitamente en distintas municipalidades del país.
"Ya hemos recibido a más de 50 representantes de municipios como Totonicapán, Huehuetenango y Quetzaltenango. Nuestro compromiso es compartir el modelo y apoyar a las alcaldías que deseen implementar un sistema de manejo responsable de residuos. No tiene costo alguno, pero su valor es incalculable para el medio ambiente y la sostenibilidad local".
Por su parte, Miguel Curruchiche, director de la Red Global de Empresarios Indígenas en Guatemala, resaltó que la alianza es un paso decisivo hacia una economía más inclusiva y sostenible: "Desde 2009 hemos acompañado a más de 4,500 empresas indígenas en 10 departamentos del país. Con esta alianza acercamos el desarrollo urbano a las comunidades rurales, creando puentes entre culturas, economías y territorios. El camino del desarrollo pasa por la cooperación".
Curruchiche explicó que la REI forma parte de una red mundial presente en 14 países, y que actualmente su presidenta, María Tuyuk, se encuentra representando a Guatemala en el Foro Mundial de Negocios Indígenas en Melbourne, Australia, un evento que busca fortalecer las alianzas internacionales y proyectar los productos guatemaltecos hacia nuevos mercados.
"Queremos que el mundo conozca el talento y la capacidad empresarial de nuestros pueblos originarios. La alianza con Cayalá nos permitirá mostrar lo mejor de nuestra cultura en un entorno moderno y abierto, donde se respete nuestra identidad", añadió.
Transparencia, equidad y participación
El convenio incluye la elaboración de informes semestrales con indicadores de impacto como ventas, participación por género y edad, manejo de residuos y visibilidad de los emprendedores.
"La relación con REI se basa en el respeto, la inclusión y la equidad. Todos los expositores participan bajo las mismas condiciones que cualquier otro bazar dentro de Cayalá. Lo que buscamos es que todos ganemos, aprendamos y crezcamos juntos", enfatizó López.
Asimismo, se desarrollarán programas de formación, visitas guiadas, campañas de comunicación conjunta y actividades culturales para visibilizar las historias de esfuerzo detrás de cada emprendimiento.
Un paso firme hacia una Guatemala unida
La alianza entre Ciudad Cayalá y REI se presenta como un ejemplo de cooperación efectiva entre sectores tradicionalmente separados. Mientras Cayalá aporta infraestructura, experiencia y gestión ambiental, REI ofrece una red de emprendedores con visión y compromiso social.
"Lo más noble de este convenio es que demuestra con hechos que cuando unimos fuerzas, todos ganamos. Guatemala necesita ejemplos de cooperación real, y esta alianza lo es. Queremos que todos los guatemaltecos se sientan parte de Ciudad Cayalá, un lugar donde las oportunidades, la cultura y la innovación conviven en un mismo espacio", concluyó Ruth López.
Para más información: [email protected]. [email protected].