Micoope Tonantel lanza nueva plan de expansión con tres agencias en la Ciudad Capital y Villa Canales

Micoope Tonantel, una de las cooperativas de ahorro y crédito más destacadas en Guatemala, ha anunciado la apertura de tres nuevas agencias en la Ciudad Capital y Villa Canales. Esta expansión, que fue oficialmente inaugurada, reafirma el compromiso de la cooperativa por ofrecer servicios financieros accesibles a más familias guatemaltecas y fomentar la inclusión financiera en el país.
Las nuevas ubicaciones, elegidas por su alta afluencia y fácil acceso, son las siguientes:
- Walmart Roosevelt
- Walmart Puerta Parada
- Plaza La Cascada en Villa Canales
Un Plan Estratégico de Expansión
La inauguración de estas agencias forma parte de un plan estratégico de crecimiento y modernización que Micoope Tonantel está llevando a cabo. El objetivo principal es fortalecer su presencia en la Ciudad Capital y en puntos estratégicos del país, ofreciendo atención personalizada en espacios cómodos y accesibles. La cooperativa elige ubicaciones como Walmart para facilitar a los guatemaltecos el acceso a opciones financieras.
Con esta expansión, Micoope Tonantel garantizará que más asociados y nuevas familias tengan acceso a su completa gama de productos y servicios, diseñados para mejorar la calidad de vida de sus miembros. Entre estos servicios se incluyen:
- Créditos: Financiamiento tanto personal como productivo, ideal para impulsar metas y emprendimientos.
- Ahorro: Cuentas de ahorro especializadas disponibles para adultos, jóvenes y niños.
- Comodidad y Conectividad: Servicios de cobro de remesas, así como tarjetas de débito y crédito y opciones de seguros.
- Beneficios Exclusivos: Ventajas gratuitas y exclusivas para asociados, reforzando el modelo solidario de la cooperativa.
- Inclusión Digital: Acceso a servicios digitales a través de Micoope en línea y la billetera electrónica Fri, promoviendo así la inclusión financiera digital.
Historia y Compromiso
Desde su fundación en 1975, Micoope Tonantel ha mantenido un modelo solidario que impulsa el ahorro, el crédito responsable y la inclusión financiera. Al expandir su red de agencias, la cooperativa refuerza su meta de mejorar la calidad de vida de sus asociados y sus familias. "En Tonantel creemos en la fuerza de la unión. Crecemos con cada asociado que confía en nosotros y con cada comunidad que abre sus brazos al modelo cooperativo del sistema Micoope", expresó Elio Estrada, Gerente General de Cooperativa Tonantel.
Micoope Tonantel, que forma parte del Sistema Micoope, el sistema cooperativo financiero más grande de Guatemala, ha estado promoviendo un enfoque en la inclusión financiera y el desarrollo económico local durante 50 años. Con un total de 23 agencias ubicadas en varios departamentos, continúa consolidándose como una institución comprometida con las comunidades que atiende.
Las nuevas agencias representan no solo un crecimiento físico, sino también un paso significativo hacia la accesibilidad financiera para más personas en Guatemala, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar en el desarrollo económico de su comunidad.