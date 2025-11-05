Ciudad Cayalá da vida a la Navidad 2025

Ciudad Cayalá anunció este miércoles 5 de noviembre que da inició a a celebración navideña 2025, resaltando la importancia de la unión familiar y el disfrute colectivo.
Del 8 de noviembre al 6 de enero, Cayalá se convierte en el epicentro de la Navidad en Guatemala, ofreciendo una experiencia única que combina luz, música, arte y una rica oferta gastronómica.
Giancarlo Poggio, Director de Mercadeo y Publicidad de Cayalá, compartió su visión sobre la festividad: "En Cayalá creemos que la Navidad no se mide por el tamaño de las luces, sino por la grandeza de los momentos que compartimos". Este año, se busca que cada visitante se lleve a casa una historia memorable.
Una temporada llena de magia y emociones
El concepto de la celebración, titulado "una temporada para todos", transforma cada rincón de Ciudad Cayalá en un espacio lleno de emociones. Los asistentes disfrutarán de una variada programación que incluye espectáculos al aire libre, desfiles, y shows musicales dirigidos a personas de todas las edades. Entre los eventos más anticipados se encuentran:
- Encendido oficial del Árbol de Navidad: Este evento se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 6:00 p.m. y marcará el inicio de la temporada con música, luces y fuegos artificiales.
- Desfile de Globos Gigantes: Programado para el 14 de diciembre a las 10:00 a.m., este desfile iluminará las calles con color y alegría familiar por tercer año consecutivo.
- Villa Navideña: Un espacio diseñado para celebrar la tradición, donde los sabores de la temporada y la felicidad se unen día a día.
Colaboraciones que enriquecen la experiencia
La celebración navideña 2025 cuenta con el respaldo de importantes marcas que apoyan la esencia de Ciudad Cayalá para conectar con las familias guatemaltecas. Coca-Cola y BAC son ejemplos de empresas que participan con entusiasmo en este evento.
Nathalia Munhoz, Senior director de Frontline Marketing para Coca-Cola Centroamérica, comentó sobre su compromiso: "Nos llena de mucha emoción en Coca-Cola reafirmar nuestra presencia como la bebida festiva por excelencia y participar un año más con grandes experiencias para todos los guatemaltecos en esta Navidad".
Además, José Carlos Barrios, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala, afirmó: "Nos llena de alegría ser parte nuevamente de esta tradición. En BAC buscamos crear experiencias que trascienden lo cotidiano, y Navidad Cayalá es precisamente eso: un espacio donde la alegría se multiplica, las sonrisas se contagian y cada visita se convierte en un recuerdo para toda la vida".
Más allá de la celebración festiva, Ciudad Cayalá también manifiesta su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo responsable. Cada actividad está diseñada para generar un impacto positivo en la comunidad, promoviendo el consumo consciente y fortaleciendo la conexión de los visitantes con su entorno urbano y natural.
Con cada rincón decorado, cada acorde musical y cada sonrisa, Ciudad Cayalá renueva su promesa de ofrecer experiencias inolvidables. La Navidad 2025 llega con un mensaje claro: compartir es la verdadera magia de esta temporada.