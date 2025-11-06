 Elektra Guatemala lanza línea premium Mabe 2025 para el hogar
Elektra Guatemala revoluciona el mercado con su Línea Premium 2025 de Mabe para el hogar moderno

Elektra Guatemala y Mabe lanzan la innovadora Línea Premium 2025, que incluye refrigeradoras de alto rendimiento y estufas de diseño ergonómico, optimizando la eficiencia en el hogar moderno.

Elektra Guatemala revoluciona el mercado con su Línea Premium 2025 de Mabe para el hogar moderno
Elektra Guatemala revoluciona el mercado con su Línea Premium 2025 de Mabe para el hogar moderno / FOTO: Cortesía

Elektra Guatemala, en alianza con Grupo Salinas Guatemala y la reconocida marca Mabe, fue protagonista de un evento que pone a disposición del público una apuesta de innovación, sofisticación y eficiencia para el hogar guatemalteco. Se trata del lanzamiento de la nueva Línea Premium 2025 de electrodomésticos, conformada por una gama de refrigeradoras y estufas diseñadas para adaptarse a las exigencias del consumidor actual.

Los modelos Premium de Mabe 2025 combinan un diseño moderno con tecnología de última generación, materiales de alta durabilidad y un enfoque evidente en la eficiencia energética. Entre las novedades destacan electrodomésticos fabricados con acabados en grafito, inox y black glass, ideales para quienes buscan elevar el estilo y la funcionalidad de su hogar.

Elektra Guatemala revoluciona el mercado con su Línea Premium 2025 de Mabe para el hogar moderno - Cortesía

Nuevas refrigeradoras: más eficiencia y espacio

Dentro de esta colección sobresalen productos como la Refrigeradora TOPMOUNT, Refrigeradora SIDE BY SIDE y lavadoras de capacidad 22 kg y 24 kg, cada una pensada para proporcionar mayor confort y rendimiento en la vida cotidiana.

La gama incluye refrigeradores destacados como:

  • Refrigerador de 22 pies Inox Mabe (MSM631LKLNG0): integra compresor TEC Inverter, que se traduce en mayor rendimiento con menor consumo eléctrico.
  • Refrigerador de 13 pies Grafito Mabe (RMP370GCAT).
  • Refrigerador de 15 pies Black Glass Mabe (RMP410HCAU).

Estos modelos brindan espacios interiores amplios, anaqueles ajustables y luz LED de bajo consumo, además de estar diseñados para optimizar el confort y la eficiencia en los hogares guatemaltecos.

Estufas que combinan diseño y tecnología

La propuesta Premium también integra estufas de 30 pulgadas que resaltan por su renovación ergonómica y su enfoque en la practicidad y la seguridad. Todas las estufas cuentan con seis quemadores de alta eficiencia, parrillas de hierro fundido y cubierta de acero inoxidable con tecnología TEON, la cual evita el amarilleamiento. El horno incluye termocontrol y luz interior, garantizando una cocción precisa y uniforme.

Los modelos destacados en esta categoría son:

  • Estufa de 30 pulgadas Inox Mabe (EMH7613DSS0)
  • Estufa de 30 pulgadas Negra Mabe (EMH7602JBS0)
  • Estufa de 30 pulgadas Grafito Mabe (EMH7613DBS0)
  • Estufa de 30 pulgadas Silver Mabe (EMH7613DTSS0)

El diseño renovado y ergonómico responde a las necesidades reales de los hogares guatemaltecos, ofreciendo mayor facilidad de uso, limpieza y sobre todo durabilidad.

Compromiso con la calidad y el bienestar de los hogares

Walter García, Gerente de País de Mabe Guatemala, indicó: "Con esta nueva línea reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos de alta calidad, eficientes y con un diseño contemporáneo que eleva la experiencia del hogar".

Por su parte, Mauricio Cruz, Director de la Categoría de Hogar de Elektra Guatemala, expresó que "En Elektra apostamos por la innovación y por marcas que brindan valor y confianza a nuestros clientes" y subrayó la visión conjunta de "transformar el hogar guatemalteco a través de productos que integran tecnología, diseño y durabilidad".

El lanzamiento de la Línea Premium 2025 forma parte del plan de Elektra Guatemala de llevar momentos felices a los hogares guatemaltecos gracias a alianzas estratégicas con marcas líderes como Mabe en la región, dentro de una oferta diferenciada por calidad, estilo y rendimiento.

