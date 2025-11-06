OMODA & JAECOO llegan a Guatemala

Con el respaldo de Grupo Cofiño, las marcas internacionales OMODA & JAECOO debutan oficialmente en Guatemala con una estrategia de cobertura inmediata que incluye tres salas de venta ubicadas en Majadas, Oakland Place y bulevar Liberación.
La propuesta de OMODA & JAECOO combina diseño vanguardista, conectividad inteligente y alternativas de propulsión que abarcan modelos de combustión, súper híbridos enchufables (SHS) y 100% eléctricos.
Portafolio de lanzamiento
- OMODA C5 (versiones Nova y Luxury): modelos de combustión con diseño deportivo, alto equipamiento y conectividad total.
- OMODA E5: 100% eléctrico, pensado para una movilidad silenciosa, eficiente y sin emisiones locales.
- OMODA C7 SHS: SUV súper híbrido enchufable (SHS) que combina potencia, eficiencia y una experiencia premium.
- JAECOO J5 EV: vehículo 100% eléctrico que ofrece confort, rendimiento y sostenibilidad.
- JAECOO J7: SUV con diseño elegante y desempeño superior en distintos tipos de camino.
- JAECOO J8 SHS: SUV insignia con tecnología SHS y espíritu todoterreno refinado.
Innovación con respaldo global
A nivel internacional, OMODA & JAECOO han superado las 560,000 unidades vendidas en tan solo dos años, con presencia en más de 47 países.
Su crecimiento sostenido se debe a la combinación de tecnología avanzada, diseño distintivo y una visión clara de movilidad inteligente y electrificada, consolidándose como referentes en innovación automotriz a nivel mundial.
"Nuestro objetivo es ofrecer al consumidor guatemalteco vehículos que integren diseño, conectividad, eficiencia y seguridad, respaldados por una experiencia de marca moderna y cercana", afirmó Antonio Sáenz Prado, Gerente de Marca de OMODA & JAECOO Guatemala.
"Comenzar con tres salas de venta nos permite atender mejor a los clientes desde el primer día y acercar la tecnología de las marcas a más personas en la ciudad", añadió.
La apertura de las salas de venta en Majadas, Oakland Place y Boulevard Liberación refleja el compromiso de OMODA & JAECOO Guatemala con una atención integral: exhibición de vehículos, test drives, asesoría especializada y opciones de financiamiento para una experiencia completa y accesible.
OMODA & JAECOO son marcas globales que integran diseño, tecnología y sostenibilidad en cada uno de sus vehículos. Su enfoque se centra en la movilidad inteligente, la conectividad avanzada y la electrificación, impulsando una nueva era en la industria automotriz.
En Guatemala, cuentan con el respaldo de Grupo Cofiño, con más de 84 años en el mercado automotriz guatemalteco.
Grupo Cofiño se ha posicionado como una empresa líder, reconocida por su compromiso con la innovación, la confianza y la excelencia en el servicio al cliente.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*