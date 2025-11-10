 Lanzan el nuevo dulce Remix Bon Bon Bum x Tajín
De Internet a la realidad: Bon Bon Bum y Tajín hacen oficial la fusión que los fans pidieron

Colombina y Tajín presentan el nuevo Remix Bon Bon Bum x Tajín, una edición limitada que nació del entusiasmo de los fans en redes sociales. El dulce con chicle más icónico de Latinoamérica se une al sazonador de chile con limón más querido del mundo, en una colaboración que celebra la creatividad y el sabor latino. ¿Te animas a probarlo?

¡Este nuevo producto ya está disponible en Guatemala! , Cortesía
¡Este nuevo producto ya está disponible en Guatemala! / FOTO: Cortesía

Las icónicas marcas Bon Bon Bum y Tajín® unieron fuerzas para crear una de las colaboraciones más esperadas por los fans: el nuevo Remix Bon Bon Bum x Tajín, una explosión de sabor que combina el toque dulce del Bon Bon Bum con la intensidad del chile y limón de Tajín.

Esta edición limitada llegará a Colombia, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico, con una proyección de más de 18 millones de unidades vendidas en su primer año. La alianza representa una celebración de la cultura y la autenticidad latinoamericana, llevando la creatividad de los consumidores al siguiente nivel.

La idea de este producto nació desde las redes sociales. - Cortesía

Una idea creada por los fans

El origen de esta colaboración surgió directamente de los consumidores. Desde 2023, ambas marcas identificaron en redes sociales una tendencia creciente de usuarios que mezclaban Bon Bon Bum con Tajín, generando miles de publicaciones y videos. A partir de esa conversación nació "El Remix Perfecto", una idea que pasó de los comentarios en línea a las tiendas.

"Durante casi un año, ambos equipos trabajaron de manera conjunta para hacer realidad este anhelo. El resultado: un producto que mezcla, de forma natural y sin necesidad de modificar fórmulas, el dulce inconfundible del Bon Bon Bum sabor maracuyá y sandía con el característico polvo Tajín, logrando una experiencia sensorial sorprendente y deliciosa".

Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo de Colombina.

Este uevo producto estará disponible por tiempo limitado. - Cortesía

Dos íconos que representan el sabor latino

Con esta alianza, Colombina busca seguir expandiendo Bon Bon Bum en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde Tajín es un auténtico lovemark. Por su parte, en Centroamérica ambas marcas seguirán fortaleciendo su liderazgo en sus respectivas categorías.

Bon Bon Bum, creado por Colombina en 1970, se ha convertido en el caramelo con chicle #1 de Latinoamérica, con presencia en más de 90 países y más de 2 mil millones de unidades vendidas al año. Tajín, nacido en México en 1985, es hoy el sazonador de chile con limón más reconocido del mundo, presente en más de 65 países y con una comunidad de más de 10 millones de fans en redes sociales.

"Bon Bon Bum Tajín es una explosión de sabor y alegría que une a dos íconos irresistibles. Esta fusión celebra lo auténtico, lo divertido y la pasión por disfrutar cada momento. Nos llena de emoción ver cómo Tajín se ha vuelto parte del día a día en todo el mundo, y estamos seguros de que esta alianza conquistará corazones, creando nuevos fans y verdaderos embajadores de nuestra marca," expresó Haydee Fernández Macías, directora de Alianzas de Productos Tajín.

¡Ya en Guatemala!

Más allá de un lanzamiento comercial, esta alianza refleja el espíritu innovador de ambas marcas y su compromiso por conectar con los consumidores desde la emoción, la autenticidad y el poder del sabor. El Remix Bon Bon Bum x Tajín ya está disponible en puntos de venta seleccionados.

