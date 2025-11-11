 Guatemala lidera en adopción de inteligencia artificial
Empresas

Guatemala lidera en adopción de inteligencia artificial y refuerza la confianza en su uso empresarial

Un nuevo estudio de CCK Centroamérica y Datalex Latam revela que más del 93% de los profesionales guatemaltecos conoce herramientas de inteligencia artificial, y el 63% considera que su uso mejora la reputación de las empresas.

Un nuevo estudio de CCK Centroamérica y Datalex Latam revela que más del 93% de los profesionales guatemaltecos conoce herramientas de inteligencia artificial.
Un nuevo estudio de CCK Centroamérica y Datalex Latam revela que más del 93% de los profesionales guatemaltecos conoce herramientas de inteligencia artificial.

La firma regional de comunicación estratégica y relaciones públicas CCK Centroamérica, en alianza con Datalex Latam, presentó los resultados para Guatemala del estudio regional "Percepciones sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas". El análisis muestra una postura positiva hacia la inteligencia artificial (IA), combinando altos niveles de adopción tecnológica con una creciente confianza en su aplicación dentro del entorno empresarial.

La investigación abarcó a 2,275 personas con perfil técnico y universitario en siete países de Centroamérica y el Caribe, integrando un análisis legal, de políticas públicas y reputacional.

Para conocer más hallazgos del estudio y acceder al informe completo, visite www.cckcentroamerica.com.

Profesionales en Guatemala utilizan IA

En Guatemala, el 93.6% de los profesionales y técnicos afirma conocer herramientas de IA, y más del 60% las utiliza con frecuencia. Entre las plataformas más usadas destacan ChatGPT (76.2%), Gemini (32.7%) y Canva AI (20.6%).

Las emociones predominantes hacia la IA reflejan curiosidad (70.9%), admiración (47.5%) y entusiasmo (32.6%), mientras que la desconfianza (22.7%) y el miedo (16.4%) evidencian una integración aún cautelosa.

Desde la perspectiva reputacional, el 63% de los encuestados considera que el uso de la IA mejora la imagen de las empresas, mientras que solo el 15% percibe un impacto negativo. Sin embargo, aún existen dudas sobre la responsabilidad en su implementación: el 32% considera que las compañías son "medianamente responsables" y un 23% no sabe con certeza si su uso es ético y transparente.

Entre los principales riesgos percibidos se mencionan la pérdida de empleos (49.4%), el uso excesivo de datos personales (39.2%) y la injusticia algorítmica (35.4%).

Diana Quirós, gerente de Investigación e Inteligencia de Datos de CCK Centroamérica.

"En Guatemala se observa una adopción creciente de tecnologías basadas en IA, acompañada de emociones positivas como la curiosidad y la admiración. Sin embargo, la confianza en las empresas dependerá de su capacidad para demostrar un uso responsable, ético y con propósito".

Diana Quirós, gerente de Investigación e Inteligencia de Datos de CCK Centroamérica.

Por su parte, Juan Esteban Durango, consultor de Datalex Latam, subrayó la necesidad de establecer marcos internos de gobernanza que regulen el uso de la IA dentro de las organizaciones: "Estas medidas incrementan la confianza y transparencia que demandan los consumidores, garantizando una aplicación ética y responsable de la tecnología."

Alejandra Aqueche, gerente país de CCK Guatemala.

Finalmente, Alejandra Aqueche, gerente país de CCK Guatemala, resaltó que la inteligencia artificial puede fortalecer la reputación empresarial cuando se utiliza con ética, transparencia y propósito: "Las empresas que adoptan la IA con responsabilidad demuestran su capacidad para adaptarse al cambio, gestionar riesgos reputacionales y conectar emocionalmente con sus audiencias."

Para conocer más hallazgos del estudio y acceder al informe completo, visite www.cckcentroamerica.com.

