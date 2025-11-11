Guatemala lidera en adopción de inteligencia artificial

La firma regional de comunicación estratégica y relaciones públicas CCK Centroamérica, en alianza con Datalex Latam, presentó los resultados para Guatemala del estudio regional "Percepciones sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas". El análisis muestra una postura positiva hacia la inteligencia artificial (IA), combinando altos niveles de adopción tecnológica con una creciente confianza en su aplicación dentro del entorno empresarial.
La investigación abarcó a 2,275 personas con perfil técnico y universitario en siete países de Centroamérica y el Caribe, integrando un análisis legal, de políticas públicas y reputacional.
Profesionales en Guatemala utilizan IA
En Guatemala, el 93.6% de los profesionales y técnicos afirma conocer herramientas de IA, y más del 60% las utiliza con frecuencia. Entre las plataformas más usadas destacan ChatGPT (76.2%), Gemini (32.7%) y Canva AI (20.6%).
Las emociones predominantes hacia la IA reflejan curiosidad (70.9%), admiración (47.5%) y entusiasmo (32.6%), mientras que la desconfianza (22.7%) y el miedo (16.4%) evidencian una integración aún cautelosa.
Desde la perspectiva reputacional, el 63% de los encuestados considera que el uso de la IA mejora la imagen de las empresas, mientras que solo el 15% percibe un impacto negativo. Sin embargo, aún existen dudas sobre la responsabilidad en su implementación: el 32% considera que las compañías son "medianamente responsables" y un 23% no sabe con certeza si su uso es ético y transparente.
Entre los principales riesgos percibidos se mencionan la pérdida de empleos (49.4%), el uso excesivo de datos personales (39.2%) y la injusticia algorítmica (35.4%).
"En Guatemala se observa una adopción creciente de tecnologías basadas en IA, acompañada de emociones positivas como la curiosidad y la admiración. Sin embargo, la confianza en las empresas dependerá de su capacidad para demostrar un uso responsable, ético y con propósito".
Diana Quirós, gerente de Investigación e Inteligencia de Datos de CCK Centroamérica.
Por su parte, Juan Esteban Durango, consultor de Datalex Latam, subrayó la necesidad de establecer marcos internos de gobernanza que regulen el uso de la IA dentro de las organizaciones: "Estas medidas incrementan la confianza y transparencia que demandan los consumidores, garantizando una aplicación ética y responsable de la tecnología."
Finalmente, Alejandra Aqueche, gerente país de CCK Guatemala, resaltó que la inteligencia artificial puede fortalecer la reputación empresarial cuando se utiliza con ética, transparencia y propósito: "Las empresas que adoptan la IA con responsabilidad demuestran su capacidad para adaptarse al cambio, gestionar riesgos reputacionales y conectar emocionalmente con sus audiencias."
