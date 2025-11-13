Interfer 2025: Encuentro de Desarrollo Económico y Diversión

INTERFER 2025 promete convertirse en el punto de encuentro más relevante de Guatemala al reunir tradición, entretenimiento y dinamismo económico durante 26 días en el Parque de la Industria, desde el 28 de noviembre hasta el 23 de diciembre.
Este año, los organizadores esperan la asistencia de más de 700,000 personas, con un flujo diario estimado entre 25,000 y 30,000 visitantes, sin considerar a los niños menores de 1.10 metros y adultos mayores de 65 años, quienes disfrutarán de entrada gratuita. El evento vuelve a posicionarse como la feria más grande y esperada del país, apostando por fortalecer la economía nacional y fomentar la unión familiar.
Espacios comerciales y gastronómicos para todos
La feria presenta 427 espacios de bazares en los que destacan más de 200 emprendimientos Mipymes provenientes de distintas regiones guatemaltecas, apoyados por el Ministerio de Economía. Además, 36 restaurantes ofrecerán una diversa oferta gastronómica nacional, lo que convierte al evento en una vitrina clave tanto para la pequeña empresa como para la tradición culinaria del país.
Motor económico y generador de empleo
Más que un evento de entretenimiento, INTERFER funciona como plataforma de comercialización y visibilidad para cientos de pequeños negocios. La feria impulsa la economía local mediante la generación de más de 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos, fortaleciendo sectores como el comercio, los servicios y la cultura. Además, se proyectan transacciones comerciales que rondarán los 50 millones de quetzales durante el evento.
Diversión y cultura para toda la familia
Durante casi un mes, los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, conciertos y una agenda cultural variada que está pensada para públicos de todas las edades. Entre las actividades principales sobresalen el show de luces, espectáculos infantiles, obras de teatro navideñas y una cartelera musical con la participación de artistas nacionales de renombre como El Tambor de la Tribu, Grupo Rana, La Sonora Dinamita, Banda FM de Zacapa, Liverpool, Miseria Cumbia Band y Viento en Contra, entre otros.
Gabriela López, subgerente de COPEREX, destacó que "INTERFER no solo representa una tradición nacional, sino también una oportunidad para que los guatemaltecos produzcan, vendan y generen ingresos". Se trata de un espacio donde el espíritu navideño se mezcla con el impulso al desarrollo económico del país.
Ambiente seguro y accesible
La edición 2025 de INTERFER priorizará un ambiente seguro, festivo y familiar, reafirmando su papel como símbolo de unión para miles de hogares. El evento se llevará a cabo en horario de lunes a jueves, de 12:00 p.m. a 11:00 p.m. y de viernes a domingo, desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
Entradas y facilidades para los visitantes
Las entradas estarán disponibles el mismo día en la taquilla, con un precio de Q5.00 por persona. Niños menores de 1.10 metros y adultos mayores de 65 años podrán ingresar gratis. El costo del parqueo será de Q10.00 la hora, con un máximo de Q50.00 por día. De este modo, INTERFER ofrece un acceso asequible y cómodo para toda la familia, afianzando su misión de inclusión y apoyo tanto al sector emprendedor como a la tradición festiva guatemalteca.