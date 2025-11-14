Concluye el Guatemala Fashion Week destacando talentos consolidados y emergentes

El Guatemala Fashion Week (GTFW) 2025, un evento clave en el calendario de la moda regional, clausuró sus actividades este viernes 14 de noviembre. Presentado por Siman y Xiaomi Guatemala, el cierre de esta edición destacó por la participación de talentos consolidados y emergentes, quienes mostraron sus más recientes colecciones. La noche final reunió a la diseñadora guatemalteca Karla Garzaro, la mexicana Vero Díaz, Colectivo / Elemento + Arena + pesculiar + Delalú + Helén González handmade, y el colombiano ARZAYÚS, quien marcó su tercera aparición en el prestigioso evento.
Karla Garzaro: Conexión con la Innovación
Karla Garzaro, una figura prominente del diseño guatemalteco, ha forjado una marca que redefine la elegancia contemporánea con un enfoque consciente y profundamente femenino. Con una sólida formación en las capitales de la moda, Milán y París, Garzaro ha logrado posicionar su firma como un referente en Centroamérica desde su fundación en 2013. Sus creaciones se distinguen por siluetas limpias, un movimiento fluido y una meticulosa atención al detalle, todo ello enmarcado en un creciente compromiso con la sostenibilidad y la autenticidad. La diseñadora ofrece piezas versátiles que celebran la fortaleza y la delicadeza inherentes a la mujer de hoy.
En esta edición del GTFW, Karla Garzaro presentó "The Golden Frequency", una colección que surgió de una colaboración especial con Xiaomi. Esta propuesta celebra la sinergia entre la innovación tecnológica y la sofisticación del diseño. Inspirada en los destellos del oro y la armonía de las ondas de frecuencia, la colección fusiona la precisión minimalista de Xiaomi con la estética poética y refinada de Garzaro. El resultado es una propuesta que evoca modernidad, poder y un equilibrio estético notable, ofreciendo una visión vanguardista de la moda.
Vero Díaz: Diseño Mexicano
Desde la vibrante ciudad de Mérida, Yucatán, la diseñadora Vero Díaz ha construido una trayectoria de más de quince años, consolidando su firma como un pilar del diseño mexicano contemporáneo. Su trabajo es un testimonio de elegancia, feminidad y una fuerza creativa que trasciende fronteras, donde la rica tradición artesanal de México se encuentra con la sofisticación moderna. Cada pieza de Vero Díaz encapsula el espíritu de la mujer que la inspira: romántica, decidida y libre, con una dedicación minuciosa al detalle y una profunda conexión con sus raíces culturales. La diseñadora honra la delicadeza de lo hecho a mano, elevando la moda mexicana a nuevos horizontes.
Para su presentación en Guatemala Fashion Week 2025, Vero Díaz desveló "SALMARE", una colección que encuentra su origen en la intersección del mar y la arena, donde el sol acaricia la piel. La propuesta se inspira en la calma dorada de los atardeceres y en la sutil pero poderosa fuerza femenina, celebrando la libertad y la elegancia natural. Los tonos arena, los blancos salinos y los bordados nacarados dominan la paleta, evocando la serena belleza del litoral y la armonía intrínseca a la naturaleza. Cada prenda de "SALMARE" invita a quien la viste a brillar con suavidad, a fluir con la brisa marina y a reconectar con la esencia profunda y revitalizante del mar.
ARZAYÚS: Moda Sostenible y Reflexión Digital
La marca ARZAYÚS, originaria de Colombia, se distingue por su enfoque marcadamente sostenible y profundamente artístico. Su propuesta central radica en resignificar las prendas de segunda vida, transformándolas a través de propuestas conceptuales que abordan temas sociales y culturales de la más estricta actualidad. Esta filosofía innovadora le ha permitido participar por tercera ocasión consecutiva en el Guatemala Fashion Week, consolidando su presencia e impacto en la escena de la moda regional.
En esta edición, ARZAYÚS presentó "Archivo Vivo", una colección que invita a la reflexión crítica sobre la compleja construcción de la identidad en la era digital. Inspirada en fenómenos contemporáneos como la sobreexposición mediática, la desinformación rampante y el uso irresponsable de la inteligencia artificial, la propuesta de ARZAYÚS convierte cada prenda en un contenedor simbólico de discursos fragmentados.
El collage emerge como el eje visual principal de la colección, manifestándose en prints contrastantes, choques estéticos entre lo tradicional y lo contemporáneo, y siluetas que expresan la tensión inherente entre la verdad y la percepción. De esta manera, cada pieza se erige como un archivo vivo que no solo denuncia la manipulación informativa, sino que también celebra la diversidad de voces que configuran nuestra compleja sociedad actual, ofreciendo una perspectiva crítica y artística.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*