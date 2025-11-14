 Concluye el Guatemala Fashion Week destacando talentos consolidados y emergentes
Empresas

Concluye el Guatemala Fashion Week destacando talentos consolidados y emergentes

El evento de alta costura más importante de Guatemala concluyó con una extraordinaria pasarela.

Compartir:
Pasarela de Guatemala Fashion Week, Foto Alex Meoño
Pasarela de Guatemala Fashion Week / FOTO: Foto Alex Meoño

El Guatemala Fashion Week (GTFW) 2025, un evento clave en el calendario de la moda regional, clausuró sus actividades este viernes 14 de noviembre. Presentado por Siman y Xiaomi Guatemala, el cierre de esta edición destacó por la participación de talentos consolidados y emergentes, quienes mostraron sus más recientes colecciones. La noche final reunió a la diseñadora guatemalteca Karla Garzaro, la mexicana Vero Díaz, Colectivo / Elemento + Arena + pesculiar + Delalú + Helén González handmade, y el colombiano ARZAYÚS, quien marcó su tercera aparición en el prestigioso evento.

Karla Garzaro: Conexión con la Innovación

Karla Garzaro, una figura prominente del diseño guatemalteco, ha forjado una marca que redefine la elegancia contemporánea con un enfoque consciente y profundamente femenino. Con una sólida formación en las capitales de la moda, Milán y París, Garzaro ha logrado posicionar su firma como un referente en Centroamérica desde su fundación en 2013. Sus creaciones se distinguen por siluetas limpias, un movimiento fluido y una meticulosa atención al detalle, todo ello enmarcado en un creciente compromiso con la sostenibilidad y la autenticidad. La diseñadora ofrece piezas versátiles que celebran la fortaleza y la delicadeza inherentes a la mujer de hoy.

En esta edición del GTFW, Karla Garzaro presentó "The Golden Frequency", una colección que surgió de una colaboración especial con Xiaomi. Esta propuesta celebra la sinergia entre la innovación tecnológica y la sofisticación del diseño. Inspirada en los destellos del oro y la armonía de las ondas de frecuencia, la colección fusiona la precisión minimalista de Xiaomi con la estética poética y refinada de Garzaro. El resultado es una propuesta que evoca modernidad, poder y un equilibrio estético notable, ofreciendo una visión vanguardista de la moda.

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca / Foto Alex Meoño

KarlaGarzaro(4) |

KarlaGarzaro(4) /

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro, diseñadora guatemalteca / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Karla Garzaro | Foto Alex Meoño

Karla Garzaro / Foto Alex Meoño

Vero Díaz: Diseño Mexicano

Desde la vibrante ciudad de Mérida, Yucatán, la diseñadora Vero Díaz ha construido una trayectoria de más de quince años, consolidando su firma como un pilar del diseño mexicano contemporáneo. Su trabajo es un testimonio de elegancia, feminidad y una fuerza creativa que trasciende fronteras, donde la rica tradición artesanal de México se encuentra con la sofisticación moderna. Cada pieza de Vero Díaz encapsula el espíritu de la mujer que la inspira: romántica, decidida y libre, con una dedicación minuciosa al detalle y una profunda conexión con sus raíces culturales. La diseñadora honra la delicadeza de lo hecho a mano, elevando la moda mexicana a nuevos horizontes.

Para su presentación en Guatemala Fashion Week 2025, Vero Díaz desveló "SALMARE", una colección que encuentra su origen en la intersección del mar y la arena, donde el sol acaricia la piel. La propuesta se inspira en la calma dorada de los atardeceres y en la sutil pero poderosa fuerza femenina, celebrando la libertad y la elegancia natural. Los tonos arena, los blancos salinos y los bordados nacarados dominan la paleta, evocando la serena belleza del litoral y la armonía intrínseca a la naturaleza. Cada prenda de "SALMARE" invita a quien la viste a brillar con suavidad, a fluir con la brisa marina y a reconectar con la esencia profunda y revitalizante del mar.

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

VERO DIAZ | Foto Alex Meoño

VERO DIAZ / Foto Alex Meoño

ARZAYÚS: Moda Sostenible y Reflexión Digital

La marca ARZAYÚS, originaria de Colombia, se distingue por su enfoque marcadamente sostenible y profundamente artístico. Su propuesta central radica en resignificar las prendas de segunda vida, transformándolas a través de propuestas conceptuales que abordan temas sociales y culturales de la más estricta actualidad. Esta filosofía innovadora le ha permitido participar por tercera ocasión consecutiva en el Guatemala Fashion Week, consolidando su presencia e impacto en la escena de la moda regional.

En esta edición, ARZAYÚS presentó "Archivo Vivo", una colección que invita a la reflexión crítica sobre la compleja construcción de la identidad en la era digital. Inspirada en fenómenos contemporáneos como la sobreexposición mediática, la desinformación rampante y el uso irresponsable de la inteligencia artificial, la propuesta de ARZAYÚS convierte cada prenda en un contenedor simbólico de discursos fragmentados.

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

ARZAYUS | Foto Alex Meoño

ARZAYUS / Foto Alex Meoño

El collage emerge como el eje visual principal de la colección, manifestándose en prints contrastantes, choques estéticos entre lo tradicional y lo contemporáneo, y siluetas que expresan la tensión inherente entre la verdad y la percepción. De esta manera, cada pieza se erige como un archivo vivo que no solo denuncia la manipulación informativa, sino que también celebra la diversidad de voces que configuran nuestra compleja sociedad actual, ofreciendo una perspectiva crítica y artística.

Colectivo / Elemento + Arena + pesculiar + Delalú + Helén González handmade.

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo | Foto Alex Meoño

Colectivo / Foto Alex Meoño

Colectivo(13) |

Colectivo(13) /

Colectivo(14) |

Colectivo(14) /

Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*

En Portada

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSEt
Nacionales

Foro Guatemala implementa observación intensiva de elección de magistrados del TSE

05:54 PM, Nov 14
Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policíat
Nacionales

Pandilleros del bario 18 son capturados tras disparar a la Policía

07:50 PM, Nov 14
50 segundos: El caso Fernando Báez: está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix t
Farándula

"50 segundos: El caso Fernando Báez": está es la verdadera historia de la miniserie exitosa de Netflix

02:05 PM, Nov 14
Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana t
Deportes

Fecha 20 del Apertura 2025 se juega este fin de semana

04:49 PM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateEE.UU.Mundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos