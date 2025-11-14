Guatemala Fashion Week 2025: Innovación y Cultura en Desfile

El tercer día de Guatemala Fashion Week destacó por su apuesta al talento joven y la fusión entre el legado cultural y las tendencias actuales. El evento permitió que una nueva generación de diseñadores guatemaltecos mostrara su habilidad para unir tradición, innovación y vanguardia en un mismo espacio de diálogo creativo.
La jornada comenzó con el Media Brunch de Saúl E. Méndez, que se desarrolló como un íntimo encuentro fuera de sede. La firma guatemalteca presentó su colección F/W25: Café de Guatemala, inspirada en la riqueza y el contraste del café nacional. Sus propuestas, con tonos cálidos y texturas naturales, relataron la dualidad entre la sencillez y sofisticación, un guiño tanto a lo artesanal como a lo moderno.
Desde 1953, Saúl E. Méndez reafirmó con esta colección su compromiso con el trabajo detallado y la celebración del diseño guatemalteco, consolidándose como símbolo de creatividad y estilo propios del país.
El diseño emergente toma protagonismo
Por la noche, la moda se trasladó a Ciudad Cayalá con la Red Carpet & Fashion Experience, un espacio donde público, invitados y prensa celebraron el estilo y la creatividad local. El ambiente anticipó una velada donde el arte y el diseño emergente marcaron cada encuentro en pasarela.
El desfile arrancó con ORRTHÍZ, creador invitado desde Ecuador, quien presentó "Adiós", una colección que explora el duelo y la transformación tomando inspiración en figuras y símbolos de la cultura cañari. Tejidos artesanales, crochet, bordados y fibras naturales se unieron para rendir tributo a su linaje, proyectando el arte textil como un manifiesto de resistencia y memoria colectiva.
Academy: innovación y tradición desde el aula
La plataforma Academy, impulsada por Istituto Marangoni, reunió a cuatro estudiantes que evidencian el potencial del diseño guatemalteco emergente:
- AMADA Recinos sorprendió con "El Jaguar", una colección que fusiona la monumentalidad del Teatro Nacional y el legado del arquitecto Efraín Recinos con una mirada contemporánea y audaz. Sus piezas presentaron estructuras fluidas y colores intensos, reinterpretando la identidad guatemalteca.
- MARTAA BRITO cautivó al público con "Amanecer del maíz negro", inspirada en la cosmovisión ixil, la espiritualidad de la Madre Tierra y la sabiduría ancestral. Sus creaciones, que emplean textiles tradicionales y cortes de alta costura, celebraron el maíz como símbolo de vida y fertilidad.
- MARJOS, creación de María José Castillo, exploró el ciclo de la siembra a través de la colección "Raíz de vida". Utilizó tintes naturales y técnicas como patchwork para resaltar la conexión entre tierra e identidad, valorando lo hecho a mano.
- ANA SOFÍA RIZZO cerró el bloque con "Garden of Serenity", inspirada en jardines orientales y caracterizada por equilibrio y calma, expresados en combinaciones de rojo, azul marino y crema, y en siluetas que anticipan una voz fresca en el diseño local.
MARTAA BRITO fue la ganadora de la beca Istituto Marangoni con su trabajo dedicado al maíz negro y la cosmovisión ancestral.
Almacenes Siman y Victoria Rivera: moda que evoluciona
Con más de un siglo de historia, Almacenes Siman reafirmó su liderazgo en moda centroamericana al presentar una línea donde el brillo, la elegancia y la comodidad convivieron en perfecta armonía. Destacaron tejidos satinados, acentos metálicos y una paleta de verdes para la noche, mientras que el denim y el tweed imprimieron un aire chic y desenfadado para el día. Las siluetas asimétricas y los drapeados consolidaron una estética femenina y moderna, ideal para toda edad y estilo de vida.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Victoria Rivera y su colección "Cacao", una propuesta que resalta los tonos tierra y las texturas naturales para homenajear el oro de Guatemala. Su visión, profundamente artesanal y bohemia, confirmó su compromiso de creación con comunidades locales, demostrando que el lujo puede provenir del respeto y la colaboración.
La tercera noche del GTFW25 concluyó con gran recepción del público y la prensa. Cada pasarela narró historias de identidad, propósito y evolución, consolidando aún más el encuentro entre generaciones, estilos y visiones en la moda guatemalteca.