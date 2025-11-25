Del Monte Lanza Aloe Vera Fresh: Hidratación Natural Transformadora

Del Monte irrumpe en el mercado guatemalteco con una propuesta que promete transformar la hidratación: Aloe Vera Fresh, una bebida que fusiona sabor refrescante, funcionalidad y compromiso con el bienestar. La reconocida marca, con más de seis décadas de presencia en la región, pone a disposición de los consumidores guatemaltecos una opción moderna, accesible y producida localmente, destacando su apuesta por la innovación con propósito.
Una alternativa refrescante y funcional
Aloe Vera Fresh se presenta como una alternativa ligera que combina el auténtico sabor del aloe vera con las cualidades funcionales de esta planta. La bebida incorpora pulpa natural, brindando una textura distintiva y una sensación de frescura real en cada sorbo, para quienes buscan equilibrio y nuevos sabores en su día a día.
Desde Del Monte aseguran que este lanzamiento responde a las necesidades actuales del consumidor, que valora productos que además de hidratar, contribuyan a su bienestar general. La propuesta va más allá del simple gusto: promueve una hidratación saludable que se integra fácilmente en la rutina diaria de cualquier persona.
Compromiso con la innovación y la sostenibilidad
Marisol Yap, Gerente Regional de Mercadeo Cono Sur, destacó que Aloe Vera Fresh representa la visión de Del Monte de innovar con sentido, escuchando activamente al consumidor y adaptándose a las tendencias emergentes. "Queremos acompañar a nuestros consumidores en su día a día con una bebida que revitaliza y aporta frescura real, producida localmente bajo estándares internacionales, manteniendo la calidad que nos distingue", afirmó la ejecutiva.
La producción nacional refuerza el impacto positivo en la economía local, impulsando el empleo y fortaleciendo la cadena de valor. Además, fabricar en Guatemala optimiza la logística, disminuye la huella de carbono y asegura que el producto llegue fresco a las manos de los consumidores.
Producción responsable y enfoque en el futuro
En sintonía con las crecientes demandas ambientales, los empaques y métodos de producción de Aloe Vera Fresh priorizan la sostenibilidad. La empresa desarrolló envases y procesos que buscan minimizar el impacto ambiental, comprometidos con un camino hacia un futuro más sostenible.
Gabriela Díaz, Gerente de Marca, afirma: "Este lanzamiento reafirma nuestro compromiso con el bienestar. En Maravilla entendemos las nuevas tendencias de hidratación natural y sabores; creemos que los consumidores verán en Aloe Vera Fresh una opción funcional de alta calidad que esperamos se convierta en su preferida."
Expansión estratégica en la región
El desarrollo y distribución de Aloe Vera Fresh estará a cargo de Castillo Hermanos, mediante Distribuidora Maravilla, lo que garantizará un alcance nacional y sentará las bases para su expansión hacia otros mercados centroamericanos en un futuro cercano.
- Bebida elaborada localmente con pulpa natural de aloe vera
- Empaques y procesos enfocados en la sostenibilidad ambiental
- Compromiso continuo con la calidad y el bienestar de los consumidores
- Estrategia de expansión regional en marcha
La llegada de Aloe Vera Fresh refuerza la posición de Del Monte como líder en innovación de bebidas, demostrando su capacidad de adaptarse a las tendencias globales y regionales, y su permanente apuesta por el bienestar y la frescura natural.