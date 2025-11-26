 CMI: Reconocida por tercer año como 'Multiplicador de Impacto'
Empresas

CMI es reconocida por tercer año consecutivo por el GGBC como "Multiplicador de Impacto"

El reconocimiento otorgado por el Guatemala Green Building Council destaca la contribución de CMI Capital por su compromiso, colaboración y aporte al desarrollo sostenible de Guatemala.

CMI, Corporación Multi Inversiones, a través de su agrupación de negocio CMI Capital, fue reconocida por tercer año consecutivo por el Guatemala Green Building Council (GGBC) con el galardón "Multiplicador de Impacto", una distinción que resalta a las empresas que impulsan la sostenibilidad, la innovación y la construcción responsable en el país.

El reconocimiento fue entregado durante la Gala del Quince Aniversario del GGBC, donde se destacó la contribución de CMI Capital por su visión estratégica de sostenibilidad que impulsa proyectos responsables, fortalece la industria y aporta al desarrollo del país.

"En CMI creemos firmemente que la sostenibilidad es el camino para construir el futuro. Este reconocimiento del Guatemala Green Building Council nos inspira a seguir impulsando proyectos e iniciativas que generan valor compartido y promueven el bienestar de las áreas donde operamos, así como el cuidado del ambiente y el desarrollo responsable en los países de Centroamérica y el Caribe", comentó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.

Innovación con propósito, sostenibilidad y responsabilidad

CMI Capital ha fortalecido su rol como aliado estratégico del GGBC y del sector construcción gracias a su participación activa en iniciativas que promueven mejores prácticas, fomentan la innovación y elevan los estándares de sostenibilidad a nivel nacional.

La corporación ha contribuido con herramientas técnicas, espacios de diálogo y contenidos sectoriales que apoyan la profesionalización del ecosistema inmobiliario y comercial, promoviendo que más desarrolladores integren criterios sostenibles desde las etapas de diseño y planificación hasta la operación de los proyectos. Este trabajo colaborativo ha sido clave para posicionar a la empresa como un verdadero Multiplicador de Impacto.

La visión de CMI Capital está alineada con sus valores corporativos REIR -Responsabilidad, Excelencia, Integridad y Respeto- y con su propósito de generar, con calidez familiar, oportunidades que cambian vidas, mediante inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible.

"Este galardón refleja el trabajo de un gran equipo que impulsa proyectos que trascienden generaciones. Ser vistos como Multiplicadores de Impacto nos motiva a seguir avanzando, porque la sostenibilidad es el principio que orienta nuestras decisiones y la forma en que invertimos y construimos un futuro con visión, coherencia e impacto positivo", agregó Crespo.

Como parte de su compromiso con la transparencia, CMI Capital invita a conocer sus iniciativas, indicadores y resultados en materia ambiental, social y de gobernanza a través del Informe de Sostenibilidad 2024:

https://cmicapitalsostenibilidad.com/

Las iniciativas de CMI Capital abarcan proyectos de energías renovables, desarrollo inmobiliario, operaciones de centros comerciales y soluciones financieras orientadas a impulsar el crecimiento económico bajo un enfoque ambiental y socialmente responsable.

