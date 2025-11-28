INTERFER 2025 abre nuevamente sus puertas

El Parque de la Industria da la bienvenida a la temporada navideña con la apertura de INTERFER 2025, feria que se consolida como referente de tradición y celebración en Guatemala. Del 28 de noviembre al 23 de diciembre, las familias guatemaltecas disfrutarán de 26 días continuos de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento, configurando una experiencia navideña integral y segura para todas las edades.
INTERFER destaca por su diversidad de atracciones, desde opciones para realizar compras navideñas de ropa, calzado, juguetes y perfumes, hasta rincones especiales pensados para encontrar el estreno de fin de año y una amplia selección de obsequios ideales para las fiestas.
Entre los momentos más esperados se encuentran los shows de fuegos artificiales que se llevarán a cabo los días 28 y 30 de noviembre, así como el 7, 19 y 23 de diciembre a las 10:30 p.m. Las familias disfrutan cada año de este espectáculo que ilumina el cielo capitalino, consolidándose como una tradición de la feria.
Los domingos entre el 30 de noviembre y el 21 de diciembre, el Jardín 2 se convierte en el epicentro de actividades infantiles desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Aquí, los más pequeños podrán participar en shows de magia, romper piñatas y convivir con personajes queridos como el Señor y la Señora Claus, Frosty, Olaf, Elsa, Anna y Kristoff de "Frozen".
Teatro y talento nacional
La oferta cultural se expande con obras teatrales en la concha acústica, abiertas tanto para niños como para adultos. El calendario incluye espectáculos como "Rodolfo el Reno" (6 de diciembre), "Mr. Grinch" (14 de diciembre) y "Rescatando a Santa" (21 de diciembre), acercando al público a la temporada navideña a través del arte escénico.
Durante los 26 días de feria, artistas populares, marimbistas y cómicos imitadores realizarán presentaciones en distintos ambientes del parque, asegurando que la diversidad de expresiones culturales esté siempre presente.
Ofertas especiales
INTERFER 2025 cuenta con Juegos Mecánicos Esquilandia, ubicados entre el parqueo 1 y la plazoleta, pensados para quienes buscan adrenalina y diversión en familia. Además, los clásicos bazares instalados en los salones 6, 8/9 y la zona de restaurantes en el salón 10 ofrecen un recorrido atractivo tanto para compras como para degustaciones gastronómicas.
- La Villa Navideña del MINECO estará situada en el Jardín 1, enriqueciendo la visita con propuestas culturales locales.
- La Villa Navideña Coca-Cola se instalará en el Jardín 2, integrando un ambiente temático y recreativo dirigido a los más jóvenes.
Cada área fue diseñada para brindar una experiencia integral que mezcla tradición, esparcimiento y comercio seguro en un entorno familiar.
Horarios y precios
El horario de apertura de la feria será de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas, mientras que el sábado y el domingo inicia desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. El costo de entrada se mantiene accesible, con un precio de Q5.00 por persona. Además, los niños menores de 1.10 metros de estatura y los adultos mayores de 65 años podrán ingresar de manera gratuita.
Para comodidad de los asistentes, el parqueo tendrá un valor de Q10.00 por hora, garantizando acceso seguro durante la estancia en el recinto.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas 89.7*