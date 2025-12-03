Lexus y su estrategia multi-pathway: movilidad de lujo sostenible

Lexus consolida su posición como líder en vehículos de lujo electrificados en Guatemala al adoptar la estrategia global "Multi-Pathway", reafirmando su apuesta por una movilidad premium sostenible y de cero emisiones en el país.
Con esta estrategia, Lexus reconoce que la transición hacia la neutralidad de carbono requiere caminos diversificados, adaptados a las realidades energéticas e infraestructura de cada mercado. Por ello dispone de un portafolio completo de tecnologías que abarcan todas las necesidades del consumidor guatemalteco e impulsan la electrificación.
Estrategia Multi-Pathway: Opciones para todos los perfiles
La propuesta de Lexus en Guatemala destaca por su variedad de alternativas electrificadas, diseñadas para brindar eficiencia y flexibilidad. Entre las tecnologías que componen este portafolio se encuentran:
- Híbridos Eléctricos (HEV): Vehículos auto-recargables que ofrecen eficiencia incluso donde la infraestructura de carga es limitada.
- Híbridos Enchufables (PHEV): Modelos capaces de circular en modo 100% eléctrico y, al mismo tiempo, funcionan como híbridos convencionales.
- Eléctricos de Batería (BEV): Alternativas completamente eléctricas que incorporan baterías de mayor eficiencia y economía.
- Eléctricos de Pila de Combustible de Hidrógeno (FCEV): Soluciones de cero emisiones que funcionan a partir de energía limpia e inagotable.
Presencia y logros en Guatemala
Lexus ha sido clave en la transformación del mercado automotriz guatemalteco. El respaldo de Toyota Motor Corporation, pionera en movilidad híbrida desde 1997, se refleja en la venta de más de 20 millones de vehículos electrificados a nivel mundial y el ahorro de unas 160 millones de toneladas de CO₂.
En Guatemala, el 24% de los autos electrificados vendidos durante 2025 corresponden a las marcas Toyota o Lexus, prueba del liderazgo de ambas compañías en movilidad sostenible.
Lexus actualmente ofrece la gama de modelos electrificados de lujo más amplia en el mercado guatemalteco. Destacan los modelos LBX, UX, NX, RX, RZ y LX; además, anunció el lanzamiento de una nueva opción en 2026, consolidando un portafolio con siete alternativas orientadas a la electromovilidad.
Contexto local y apuesta por la sostenibilidad
Guatemala presenta una ventaja competitiva con su matriz eléctrica, en la que más del 80% de la generación proviene de fuentes renovables como hidroeléctrica, biomasa, geotermia y solar. Pese a que existen cerca de 140 estaciones de carga en el territorio nacional, se observa que el 96% de los vehículos electrificados comercializados son híbridos o híbridos enchufables. Esto confirma que la estrategia Multi-Pathway resulta la alternativa más efectiva para cubrir las necesidades inmediatas del mercado local.
Lexus promueve un enfoque integral, abarcando el ciclo completo del vehículo: desde la obtención de materiales hasta su reciclaje. La marca aboga por una colaboración activa entre los distintos actores del sector, para incentivar inversiones en infraestructura de carga, impulsar beneficios fiscales y establecer tarifas eléctricas especiales que aceleren la adopción de nuevas tecnologías.
Compromiso y respaldo en el sector automotriz
Axel Barillas Barrios, gerente de Mercadeo de Lexus en Guatemala, enfatizó: "Estamos seguros de que, trabajando junto al resto de la cadena de valor y la sociedad, lograremos acelerar la introducción de nuevas tecnologías y reducir las emisiones de gases contaminantes para alcanzar la carbono neutralidad."
La operación de Lexus en Guatemala cuenta con el respaldo de Cofiño Stahl, una empresa con más de 84 años en el mercado automotriz guatemalteco. Esta trayectoria garantiza a los clientes soporte especializado, confianza y una red comprometida con altos estándares de servicio y satisfacción.
Innovación y experiencia premium
Lexus, reconocida mundialmente como marca japonesa de lujo, destaca por su innovación constante, diseño moderno y enfoque en brindar experiencias únicas de conducción. Su portafolio integra rendimiento, seguridad, confort y los últimos avances en electrificación, consolidando a la compañía como referente absoluto en el segmento premium en Guatemala y el mundo.