 Fiestas saludables: cómo celebrar sin descuidar tu alimentación
Come, celebra y cuídate: la fórmula para disfrutar las fiestas sin descuidar tu alimentación

Clara Valderrama, nutricionista, dietista y miembro del Consejo Consultor Nutricional de Herbalife nos platicó sobre la importante cuidarnos en esta época y nos dio algunas recomendaciones para mantener hábitos equilibrados.

fiesta navidad, Facebook
fiesta navidad / FOTO: Facebook

Diciembre llega cargado de encuentros, celebraciones y tradiciones que giran en torno a la comida. Las cenas navideñas, las reuniones con amigos y los convivios familiares se convierten en espacios donde compartir alimentos es sinónimo de unión, confianza y continuidad cultural.

Sin embargo, la alta frecuencia de estas actividades puede hacer que consumamos más cantidad de comida, optemos por opciones más calóricas o descuidemos la actividad física habitual.

La nutricionista Clara Valderrama, Miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, recuerda que es posible disfrutar de esta temporada sin dejar de lado el bienestar.

"Existen varias formas de equilibrar estos momentos de festejo con hábitos saludables. Uno de los puntos principales es mantener una alimentación consciente durante las celebraciones", asegura.

Convivio - Instagram

Hábitos saludables para todo el mes

Valderrama explica que el equilibrio no debe buscarse únicamente en los días festivos, sino a lo largo de todo diciembre. Para lograrlo, comparte una serie de recomendaciones prácticas:

1. Organiza tus tiempos Establece horarios regulares para las comidas y evita saltarlas, ya que esto puede llevarte a comer en exceso más tarde.

2. Planifica con anticipación Diseña tus menús, elabora una lista de compras y adquiere únicamente lo necesario. Esto ayuda a evitar compras impulsivas o excesos innecesarios.

3. Incluye variedad en tus platos Asegura un balance adecuado integrando frutas, verduras, proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables.

4. Mantén una hidratación adecuada Opta por bebidas bajas en calorías y limita el consumo de alcohol para evitar la deshidratación y el exceso de calorías líquidas.

5. Toma decisiones conscientes Cada elección informada contribuye a tu bienestar. Reflexiona antes de comer y procura que tus decisiones sean coherentes con tus objetivos de salud.

Recomendaciones para las cenas y reuniones festivas

Cuando llega el momento de reunirse alrededor de la mesa, es natural que la emoción y la abundancia influyan en la forma de comer. Para disfrutar sin exagerar, la nutricionista sugiere:

- Evita llegar con hambre extrema: Come un snack ligero —preferiblemente rico en proteína— antes del evento. - Encuentra el balance entre placer y salud: Disfruta los alimentos, pero controla el tamaño de las porciones. - Hidrátate constantemente: Beber agua ayuda a regular el apetito y favorece la digestión. - Escucha a tu cuerpo: Come despacio y detente al sentirte satisfecho, no lleno.

El descanso también es bienestar

Además de la alimentación, Valderrama recuerda la importancia del sueño en el equilibrio general del organismo. Dormir entre 7 y 9 horas diarias favorece la recuperación, apoya el sistema inmunológico y contribuye a una mejor regulación del apetito.

Celebrar con equilibrio es posible

Con pequeñas acciones —como planificar tus comidas, mantenerte hidratado y escuchar las señales de tu cuerpo— es posible vivir un diciembre lleno de celebraciones sin descuidar tu bienestar. De esta manera, podrás iniciar el 2026 con energía, salud y una mayor sensación de equilibrio.

Convivio - Instagram

