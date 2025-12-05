Cayalá se Viste de Navidad: Desfile de Globos Gigantes

El Gran Desfile de Globos Gigantes regresa por tercer año consecutivo a Ciudad Cayalá, posicionándose como uno de los eventos navideños más esperados en toda Centroamérica. El espectáculo, que ya es referente en la región, promete reunir a miles de familias guatemaltecas en un ambiente festivo y de unión, impulsado por la creatividad y la tradición.
La cita será el domingo 14 de diciembre, a partir de las 10:30 de la mañana, cuando la calle principal de Ciudad Cayalá se convierta en el escenario de este magno desfile. El recorrido abarcará todo el tramo de sur a norte, diseñado para brindar a los asistentes vistas inmejorables y permitir que vivan la experiencia de cerca en cualquier esquina del lugar.
En esta edición, debutarán tres figuras gigantes nunca vistas en Guatemala: el Perrito Navideño y una pareja de Duendecitos de Santa, personajes que simbolizan la unión familiar y la ilusión propia de la temporada. Estos nuevos globos se suman a los favoritos: la Galleta de Jengibre, Santa Claus, El Grinch y Leoni, creando un espectáculo visual de siete globos gigantes con alturas que van de los 8 a los 12 metros.
Un despliegue de producción y talento
Cada globo contará con un equipo de más de veinte operadores, sumando a cientos de colaboradores, músicos, performers y técnicos que preparan las figuras durante los días previos. Esto garantiza un desfile dinámico y seguro para el disfrute de grandes y chicos.
El desfile incorpora carrozas de los patrocinadores principales: Coca-Cola y BAC, además de la novedad de una nueva carroza Trolley Navideño de Cayalá. Todo el circuito estará animado con personajes icónicos, bailarines, música en vivo, burbujas y dinámicas pensadas para toda la familia.
Al concluir el recorrido, a las 12:30 p.m. en la Plaza Principal frente a la iglesia, el público será parte de un gran show navideño. Más de 16 artistas en escena brindarán música, canto, baile y una obra especial, reforzando el ambiente festivo que define el evento.
Compromiso con la experiencia y la seguridad
Los organizadores insisten en que el evento es completamente gratuito y abierto a todo público. Recomiendan llegar con anticipación para asegurar un buen sitio y aprovechar la experiencia con comodidad, además de llevar protección solar e hidratación. Se prevén cierres temporales únicamente en las calles involucradas y se ofrecerán rutas alternas por los sótanos para facilitar la circulación vehicular y peatonal.
Para resguardar el bienestar de los visitantes, se dispondrán tres puestos de socorro en puntos estratégicos cercanos a la Iglesia, la entrada a Distrito Moda y el inicio del desfile. Habrá personal de seguridad adicional destinado a que las familias disfruten en un entorno seguro.
@emisorasunidas897
Cayalá realizó este domingo, 15 de diciembre, su impresionante desfile de globos gigantes. . . #Guatemala #Navidad2024 #Cayala #GlobosGigantes #CiudadCayalá♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey
Un regalo navideño de las marcas para las familias
Desde Ciudad Cayalá, Jessica Castillo Ramos, gerente de mercadeo comercial, resaltó que esta celebración busca ser mucho más que un espectáculo visual, para convertirse en un símbolo de unión y tradición para Guatemala. Giancarlo Poggio, director de mercadeo y publicidad, agradeció especialmente a las marcas patrocinadoras por hacer posible el evento año tras año.
- Karina Ortiz, Senior Director Franchise Operations Guatemala, de Coca-Cola, invitó a las familias a compartir la magia de las fiestas y disfrutar de cada experiencia navideña en Cayalá.
- José Carlos Barrios, vicepresidente de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC Guatemala, destacó el compromiso de la marca con las familias guatemaltecas y su emoción de participar con el globo Leoni.
- Andrés Bagliano, gerente general del AC Hotel Marriott Guatemala, describió el patrocinio como una invitación a redescubrir la ciudad y celebrar la Navidad viviendo experiencias únicas.
Ciudad Cayalá reportó más de 1.5 millones de visitas en la pasada temporada navideña, consolidando su reputación como destino familiar por excelencia. La invitación está abierta para vivir el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025 y celebrar juntos una Navidad inolvidable en "La Ciudad que lo tiene Todo, para todos".