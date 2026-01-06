Cemento Ultracem 2026: Estrategia de Expansión

Cemento ULTRACEM inició el año con una visión clara de crecimiento y consolidación dentro del sector de la construcción al presentar su estrategia para 2026.
El evento, realizado en el marco del Día de los Reyes Magos, se convirtió en un espacio de diálogo cercano con la prensa, donde la compañía compartió los pilares que marcarán su rumbo en un año que consideran clave para fortalecer su posicionamiento y ampliar su impacto en el mercado guatemalteco de la construcción.
Una visión que va más allá de la construcción
Durante el encuentro, ULTRACEM reafirmó su propósito empresarial de construir mucho más que estructuras. La compañía destacó su compromiso con la generación de confianza, el impulso al desarrollo y la construcción de un futuro sólido para el país, a través de productos de calidad y relaciones de largo plazo con clientes, aliados y comunidades.
Ismael Ballestas, gerente general de Cemento ULTRACEM, señaló que la empresa nació con una visión clara y diferenciadora. Explicó que desde sus inicios la marca apostó por hacer las cosas bien, con calidad, consistencia y compromiso, lo que hoy les permite consolidarse como una empresa sólida, con bases firmes y una proyección de crecimiento sostenida.
Evolución del portafolio y expansión estratégica
Uno de los anuncios más relevantes para 2026 es la evolución natural del portafolio de ULTRACEM. Como parte de su plan de crecimiento, la empresa informó que durante el primer semestre del año incorporará concreto a su oferta de soluciones para la construcción, ampliando así su capacidad de atención al mercado.
Esta expansión permitirá a la compañía responder de forma más integral a las necesidades del sector, especialmente en proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo inmobiliario, fortaleciendo su presencia y competitividad en un entorno cada vez más exigente.
La empresa subrayó que esta ampliación estará respaldada por procesos robustos, una visión de largo plazo y el cumplimiento de estándares internacionales, alineados con las demandas actuales de calidad, eficiencia y sostenibilidad que caracterizan a la industria de la construcción.
Calidad certificada como pilar del crecimiento
Otro de los hitos que marcará el año para ULTRACEM es la consolidación de la certificación ISO 9001:2015, un reconocimiento que avala la calidad de sus procesos internos y refuerza su compromiso con la mejora continua.
Ballestas enfatizó que los avances alcanzados por la empresa no son producto de la casualidad, sino el resultado de una estrategia clara y de un equipo de trabajo que entiende que la calidad no se improvisa, sino que se construye día a día con disciplina y visión.
Una marca preparada para los nuevos retos
El encuentro concluyó con un mensaje de confianza y determinación por parte de la dirección de ULTRACEM, que reafirmó su compromiso de enfrentar los nuevos desafíos del sector con una marca fortalecida, una propuesta de valor clara y una visión enfocada en el crecimiento, la innovación y la consolidación.
Con paso firme, Cemento ULTRACEM avanza hacia 2026 convencida de que el desarrollo del país se construye a partir de decisiones responsables, procesos sólidos y relaciones de confianza duraderas con clientes, aliados estratégicos y las comunidades donde opera.
