Claro Sports llevará Juegos Olímpicos gratis a 17 países LATAM

Claro Sports garantizó la transmisión de los próximos Juegos Olímpicos para millones de espectadores en México y en 16 países adicionales de Latinoamérica, sin costo adicional en la región, gracias a su acuerdo con América Móvil. Esta iniciativa amplía el acceso al deporte olímpico con una cobertura que busca atraer a la audiencia hispanohablante y consolidar el compromiso del medio con la internacionalización de contenidos deportivos de alto nivel.
Cobertura olímpica completa y sin precedentes
Las próximas ediciones olímpicas estarán disponibles para toda la región a través de la señal de Claro Sports, que transmitirá Milán-Cortina 2026, Los Ángeles 2028, French Alps 2030 y Brisbane 2032, incluyendo también los Juegos Olímpicos de la Juventud programados para ese periodo. El acuerdo, firmado con el Comité Olímpico Internacional (COI) y TelevisaUnivisión, respalda una cobertura integral para el público latinoamericano.
En Centroamérica y Sudamérica, América Móvil obtuvo derechos exclusivos de transmisión tanto en televisión de paga como en plataformas digitales, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca cada competencia olímpica con acceso a tecnología avanzada y una experiencia de usuario de alta calidad.
Acceso garantizado para millones de hogares
Los países beneficiados por la alianza incluyen:
- México
- Costa Rica
- República Dominicana
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
Con esta lista, Claro Sports reunirá la mayor cobertura regional en Latinoamérica dentro de un mismo grupo mediático, lo que refuerza su liderazgo y presencia en la difusión del espíritu olímpico.
Opciones de visualización para cada mercado
En los territorios autorizados, excepto México, los usuarios con televisión de paga podrán acceder sin cargos extra a las transmisiones en vivo, programación especial y contenido exclusivo. Mientras tanto, quienes se encuentren en México disfrutarán la experiencia olímpica a través de los sistemas de cable que incluyan Claro Sports y mediante las plataformas digitales de la marca, tras un acuerdo estratégico con TelevisaUnivisión.
El despliegue de contenido incluirá análisis, resúmenes, transmisiones en directo y programación de relevancia para cada una de las etapas de los Juegos Olímpicos. Destaque especial tendrán los equipos de comentaristas y analistas de Claro Sports, quienes, desde la cobertura olímpica de Sochi 2014, han guiado a la audiencia latinoamericana con información experta y relatos de los momentos más significativos en cada justa deportiva.
Trayectoria y compromiso con el deporte
La solidez de Claro Sports como señal especializada ha convertido a la marca en una de las opciones más respetadas y confiables para seguir los Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Su apuesta por mantener un lazo directo con el público hispanohablante es parte de una estrategia que prioriza la transmisión de valores olímpicos y la promoción del acceso universal a contenidos deportivos.
El interés de México en la cobertura y promoción del olimpismo se destaca como un elemento central para América Móvil y Claro Sports, quienes apuestan por acercar historias, atletas y el espíritu olímpico a una audiencia que crece cada ciclo. Desde su primera alianza con el COI en 2014, la empresa fortaleció la distribución de contenidos y ha promovido activamente la cultura física y los valores deportivos en la región.