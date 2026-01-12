 Claro Sports llevará Juegos Olímpicos gratis a 17 países LATAM
Empresas

Claro Sports llevará la emoción de los Juegos Olímpicos a 17 países de Latinoamérica

Claro Sports brindará acceso gratuito a los Juegos Olímpicos en 17 países latinoamericanos, garantizando una experiencia de alta calidad y cobertura regional sin precedentes.

Compartir:
Catar se postula para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 - Unsplash
Catar se postula para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036 / FOTO: Unsplash

Claro Sports garantizó la transmisión de los próximos Juegos Olímpicos para millones de espectadores en México y en 16 países adicionales de Latinoamérica, sin costo adicional en la región, gracias a su acuerdo con América Móvil. Esta iniciativa amplía el acceso al deporte olímpico con una cobertura que busca atraer a la audiencia hispanohablante y consolidar el compromiso del medio con la internacionalización de contenidos deportivos de alto nivel.

Cobertura olímpica completa y sin precedentes

Las próximas ediciones olímpicas estarán disponibles para toda la región a través de la señal de Claro Sports, que transmitirá Milán-Cortina 2026, Los Ángeles 2028, French Alps 2030 y Brisbane 2032, incluyendo también los Juegos Olímpicos de la Juventud programados para ese periodo. El acuerdo, firmado con el Comité Olímpico Internacional (COI) y TelevisaUnivisión, respalda una cobertura integral para el público latinoamericano.

En Centroamérica y Sudamérica, América Móvil obtuvo derechos exclusivos de transmisión tanto en televisión de paga como en plataformas digitales, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca cada competencia olímpica con acceso a tecnología avanzada y una experiencia de usuario de alta calidad.

Foto embed
Transmisión Juegos Olímpicos - Cortesía

Acceso garantizado para millones de hogares

Los países beneficiados por la alianza incluyen:

  • México
  • Costa Rica
  • República Dominicana
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay
  • Venezuela

Con esta lista, Claro Sports reunirá la mayor cobertura regional en Latinoamérica dentro de un mismo grupo mediático, lo que refuerza su liderazgo y presencia en la difusión del espíritu olímpico.

Opciones de visualización para cada mercado

En los territorios autorizados, excepto México, los usuarios con televisión de paga podrán acceder sin cargos extra a las transmisiones en vivo, programación especial y contenido exclusivo. Mientras tanto, quienes se encuentren en México disfrutarán la experiencia olímpica a través de los sistemas de cable que incluyan Claro Sports y mediante las plataformas digitales de la marca, tras un acuerdo estratégico con TelevisaUnivisión.

El despliegue de contenido incluirá análisis, resúmenes, transmisiones en directo y programación de relevancia para cada una de las etapas de los Juegos Olímpicos. Destaque especial tendrán los equipos de comentaristas y analistas de Claro Sports, quienes, desde la cobertura olímpica de Sochi 2014, han guiado a la audiencia latinoamericana con información experta y relatos de los momentos más significativos en cada justa deportiva.

Trayectoria y compromiso con el deporte

La solidez de Claro Sports como señal especializada ha convertido a la marca en una de las opciones más respetadas y confiables para seguir los Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Su apuesta por mantener un lazo directo con el público hispanohablante es parte de una estrategia que prioriza la transmisión de valores olímpicos y la promoción del acceso universal a contenidos deportivos.

El interés de México en la cobertura y promoción del olimpismo se destaca como un elemento central para América Móvil y Claro Sports, quienes apuestan por acercar historias, atletas y el espíritu olímpico a una audiencia que crece cada ciclo. Desde su primera alianza con el COI en 2014, la empresa fortaleció la distribución de contenidos y ha promovido activamente la cultura física y los valores deportivos en la región.

En Portada

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermediat
Nacionales

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermedia

10:41 AM, Ene 12
Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madridt
Deportes

Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid

11:24 AM, Ene 12
Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemalat
Nacionales

Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemala

11:16 AM, Ene 12
Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en videot
Nacionales

Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en video

07:47 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos