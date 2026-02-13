 El Trofeo Mundial FIFA™: Pasión y Emoción en el Fútbol
Empresas

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ desata la pasión futbolística

Más de 2,000 fanáticos se reunieron en Ciudad de Guatemala para apreciar el icónico trofeo del mundial, símbolo de la pasión futbolística que precede a la Copa Mundial 2026.

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ ha regresado a Guatemala, gracias a Coca Cola, Alejandro Meoño
El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ ha regresado a Guatemala, gracias a Coca Cola / FOTO: Alejandro Meoño

El Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ regresó a Guatemala y más de 2,000 aficionados vivieron una experiencia única, al admirar de cerca el galardón más emblemático del futbol mundial. El evento, impulsado por Coca-Cola y su socio embotellador Coca-Cola FEMSA, tuvo lugar en el Parque de la Industria de Ciudad de Guatemala el 13 de febrero, reuniendo a apasionados seguidores y familias enteras que disfrutaron de un ambiente inmersivo alrededor del trofeo principal del torneo global.

Durante la jornada los fans tuvieron la oportunidad de acercarse al afamado trofeo de oro macizo, símbolo de la máxima gloria futbolística. Además, el evento ofreció áreas interactivas, espacios de convivencia familiar y el momento más esperado: fotografías junto al codiciado trofeo.

Entre los invitados destacados estuvo el legendario delantero David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998 y autor del icónico "Gol de Oro" de la Eurocopa 2000, quien compartió con los presentes su vínculo franco-argentino y su legado en el fútbol internacional.

Legendario jugador David Trezeguet, Campeón del Mundo con la Selección de Francia en 1998 - Alejandro Meoño

Una gira emblemática que une pasión y sostenibilidad

Claudia Navarro, presidenta de Marketing de Coca-Cola Latinoamérica, resaltó que el entusiasmo y alegría de los aficionados al ver el trofeo refuerzan la pasión por el futbol en la región y el propósito de Coca-Cola de refrescar al mundo. El Tour, que inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita, ha recorrido 20 países antes de llegar a Guatemala y ha pasado por 30 Asociaciones Miembro de la FIFA, incluidas ocho naciones latinoamericanas, sumando más de 150 días de actividades y 75 paradas globales.

En cada parada, los fans disfrutan de la única experiencia de presenciar el Trofeo Original fuera del Museo de la FIFA en Suiza. La copa, de 6.175 kg de oro macizo y diseño vigente desde 1974, sólo puede ser tocada por un selecto grupo: ex campeones mundiales, jefes de Estado y el presidente de la FIFA, haciendo aún más especial el momento para los asistentes.

Compromiso con el medio ambiente y la región

El tour se lleva a cabo junto a equipos locales y socios embotelladores, impulsando iniciativas de sostenibilidad. Ejemplo de esto es la campaña Recíclalos, orientada a recolectar y reciclar envases, principalmente botellas PET, generados durante los eventos del tour. La acción contribuye a la reducción del impacto ambiental y fomenta una cultura de consumo responsable entre los asistentes.

En su recorrido, la Copa Mundial de la FIFA™ ha visitado los tres países anfitriones de 2030 y a futuros anfitriones masculinos y femeninos, incluidos Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil, consolidándose como la máxima conexión entre la anticipación, la emoción y la herencia futbolística en Latinoamérica.

Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ | Alejandro Meoño

Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ / Alejandro Meoño

Nuevas experiencias para los aficionados

Coca-Cola anticipa que la Copa Mundial de la FIFA 26™ será la edición más grande hasta la fecha, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, más equipos, más partidos y celebraciones ampliadas. La marca tiene preparadas múltiples activaciones digitales y presenciales para que los fanáticos vivan la emoción de cada partido.

Entre las próximas acciones de la compañía destacan

  • Colaboraciones con figuras legendarias del futbol y referentes mediáticos, como Men in Blazers,
  • Alianzas con Panini creador de cromos y álbumes de fútbol,
  • Promoción especial en más de 20 países de la región.

