Italika fortalece la seguridad de 2000 motociclistas en caravana

Guatemala fue testigo de una nueva edición de la emblemática Caravana del Zorro, y en su 65ª celebración, Italika Guatemala se consolidó como patrocinador principal, reafirmando su compromiso con la tradición, la movilidad responsable y la vibrante cultura biker del país. El evento, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2026, reunió a miles de motoristas en una peregrinación que culmina en la Basílica de Esquipulas, recorriendo más de 200 kilómetros en una expresión de fe y comunidad.
La Caravana del Zorro es un hito anual que convoca a entusiastas de las motocicletas de toda Guatemala y Centroamérica. Italika, una unidad de negocio de Grupo Salinas Guatemala con más de 18 años de trayectoria en el país, acompañó activamente a los participantes, destacando su rol no solo como proveedor de vehículos, sino como un actor clave en el fomento de una cultura motociclista segura y consciente.
Gustavo Amado, director de Italika Guatemala, enfatizó la visión integral de la marca. Según Amado, la motocicleta representa una herramienta multifacética para el trabajo, la movilidad y la aventura, pero también encarna un vehículo de responsabilidad social y un pilar para la comunidad. Por ello, Italika ha desarrollado un portafolio diverso en Guatemala, diseñado para satisfacer una amplia gama de estilos de vida, desde el uso diario hasta la recreación y los viajes de larga distancia.
Seguridad vial
En línea con su enfoque en la responsabilidad y la prevención, Italika implementó una Gran Jornada de Servicios Italika antes de la Caravana del Zorro. Durante esta iniciativa, la marca brindó más de 2,000 servicios preventivos gratuitos a motocicletas que se unirían a la peregrinación del 7 de febrero. Este esfuerzo crucial permitió que miles de motoristas iniciaran su trayecto con sus vehículos en condiciones óptimas, minimizando riesgos mecánicos y promoviendo activamente una cultura de seguridad vial entre los participantes.
La jornada previa a la caravana no solo se centró en la mecánica, sino que también se transformó en un festival de convivencia familiar. Este espacio integró educación vial, diversas actividades recreativas y la presencia de aliados estratégicos, consolidando un ambiente donde la seguridad y el sentido de comunidad fueron los protagonistas indiscutibles.
Presencia cctiva en cada kilómetro de la Caravana
El día de la Caravana del Zorro, Italika desplegó una significativa presencia desde el kilómetro cero, el punto de partida oficial, con tres escenarios activos de manera simultánea. Adicionalmente, la marca instaló tres estaciones oficiales de atención a lo largo del recorrido, ofreciendo apoyo, hidratación y asistencia básica a los motoristas en puntos estratégicos:
- Sanarate, Km 56.5 - Gasolinera Puma
- El Rancho, Km 86 - Gasolinera Don Arturo
- La Fragua, Zacapa, Km 144 - Gasolinera Shell
Estas estaciones no solo mejoraron la experiencia de los participantes, sino que también sirvieron como plataformas para difundir mensajes vitales de conducción segura, solidaridad y respeto vial, valores que forman parte intrínseca del ADN de la marca.
Un respaldo integral para el motorista guatemalteco
Con un extenso portafolio de motocicletas diseñado para diversas necesidades, ya sea para el trabajo, la movilidad diaria, la recreación o las rutas largas, Italika se ha consolidado como una de las marcas preferidas en Guatemala. Su propuesta de valor se ve robustecida por un respaldo integral que incluye:
- Cuatro años de garantía
- Una amplia red de talleres y repuestos originales
- Más de 600 puntos de contacto a nivel nacional
- Una red de distribuidores y centros de servicio certificados en todo el país
Este soporte completo asegura que miles de motoristas no solo elijan Italika para adquirir su motocicleta, sino que también cuenten con un acompañamiento constante en cada uno de sus trayectos. En la 65ª edición de la Caravana del Zorro, donde la fe y la tradición marcan el rumbo, Italika estuvo presente, reafirmando su propósito fundamental: Italika es el motor de tu vida.
