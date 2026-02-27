Cerveza Gallo: Grandes Eventos de Verano en Guatemala

Guatemala ya le da la bienvenida oficial al Verano Gallo 2026. Cerveza Gallo anunció el inicio de una de las temporadas más esperadas por los guatemaltecos, con una agenda de actividades que abarcará destinos turísticos, playas, conciertos y eventos masivos en distintas regiones del país.
El lanzamiento marca el arranque de una campaña que combina tradición, entretenimiento y experiencias al aire libre, bajo el lema "Recibamos el verano con Gallo, la mejor cerveza".
Nueva presentación para el verano
Como parte de las novedades de la temporada, la marca presentó Gallo 7 onzas, una botella no retornable con sistema twist off, pensada para acompañar los antojos y reuniones propias del verano. Esta nueva presentación estará disponible a nivel nacional en los principales puntos de venta.
Con esta innovación, la empresa busca facilitar el consumo en actividades al aire libre, viajes y encuentros con amigos y familiares durante los meses más cálidos del año.
Agenda nacional de eventos
Durante marzo y abril, Cerveza Gallo tendrá presencia en los principales destinos turísticos del país con una serie de actividades que culminarán con el Empire Music Festival.
El evento emblemático del verano será el Gallo Evolution, que se llevará a cabo el 1 de abril a las 18:00 horas en el kilómetro 100 rumbo al Puerto San José. El espectáculo contará con la participación de Farruko, Los Ángeles Azules, El Tambor de la Tribu y One Man Band.
Las entradas estarán disponibles en la plataforma Ticketasa.gt, con diferentes modalidades: mesas VIP y acceso VIP de pie.
Además, se anunció una promoción especial en Super 24 y supermercados La Torre para que más personas puedan sumarse a la experiencia.
Eventos en playas y el Caribe guatemalteco
El verano también llegará con actividades en el litoral y el Caribe. Entre los eventos confirmados se encuentran:
• Gallo Río Sound, que celebrará su primera edición el 2 de abril a las 14:00 horas en Río Dulce, frente al Castillo de San Felipe.
• Playa Gallo Pana, el 4 de abril desde las 12:00 del mediodía en el Hotel Bahía Atitlán Inn.
• Playa Gallo Hawaii y Chiquimulilla, el 4 de abril a las 18:00 horas.
• Playa Gallo móvil en el Puerto San José, para quienes prefieran una experiencia itinerante.
El despliegue de actividades también alcanzará destinos como El Semillero, Sipacate, Iztapa, Monterrico, Las Lisas, Ocos, Champerico, Tulate, Punta de Palma y Livingston, entre otros puntos estratégicos del país.
Compromiso con la seguridad y la logística
La organización informó que todos los eventos contarán con protocolos de seguridad y coordinación logística para garantizar una experiencia ordenada.
En el Puerto de San José se trabajará en conjunto con la PMT para optimizar la movilidad vehicular. Para el Gallo Evolution se habilitarán dos parqueos con capacidad para más de 1,500 vehículos, ubicados estratégicamente cerca del evento y frente a las oficinas de la Portuaria Quetzal, ambos debidamente señalizados.
Durante las actividades, los asistentes podrán disfrutar también de diversas opciones gastronómicas para complementar la experiencia.
Un verano con tradición
Cerveza Gallo reafirma así su papel como acompañante de las celebraciones de verano en Guatemala. La marca, fundada en 1896, mantiene su fórmula original como una lager clara con 5% de contenido alcohólico, caracterizada por su sabor balanceado y notas aromáticas de lúpulo.
Por su parte, Cervecería Centro Americana, S.A., empresa responsable de la marca, destaca su trayectoria de más de 130 años acompañando el desarrollo industrial del país, fortaleciendo su portafolio y manteniendo prácticas empresariales basadas en valores éticos y responsabilidad social.
Con un calendario que combina música, playa, turismo y entretenimiento, el Verano Gallo 2026 se proyecta como una de las temporadas más dinámicas del año, invitando a los guatemaltecos a disfrutar del clima, los paisajes y las experiencias que ofrece el país.