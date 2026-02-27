Del Frutal y Fundación Castillo: Donan Escritorios a Escuelas

Del Frutal, la reconocida marca de néctares de Alimentos Maravilla, S.A., reafirmó su compromiso con la educación guatemalteca al anunciar la donación de cientos de escritorios, una iniciativa que beneficiará a la niñez del país por octavo año consecutivo. Esta acción se enmarca en la promoción "El Premio Mayor Del Frutal" y se realiza en colaboración con la Fundación Castillo Hermanos, fortaleciendo así los entornos de aprendizaje en diversas comunidades.
La entrega de este mobiliario escolar es el resultado de un compromiso adquirido por Del Frutal durante su promoción "El Premio Mayor Del Frutal", llevada a cabo en el último trimestre de 2025. La marca busca con esta iniciativa alimentar, invertir y confiar en el futuro de Guatemala, reconociendo la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de las nuevas generaciones.
Luis Diego Sandoval, gerente de marca Del Frutal, expresó la profunda convicción detrás de estas acciones. "Creemos firmemente que la educación transforma vidas. Ver la alegría y el entusiasmo de los niños al recibir sus escritorios nos reafirma que vamos por el camino correcto y nos motiva a seguir siendo una marca con propósito, comprometida con el desarrollo y la educación en Guatemala", afirmó Sandoval.
La alianza con la Fundación Castillo Hermanos es clave para la ejecución de este proyecto. Esta institución es ampliamente reconocida por su constante labor en pro del desarrollo educativo y social del país. La visión compartida de nutrir, educar y transformar genera un impacto positivo y sostenible en las comunidades guatemaltecas.
Por su parte, Mauricio Hernández, gerente de Fundación Castillo Hermanos, destacó la importancia de estas colaboraciones. "A lo largo de los años, en Fundación Castillo Hermanos hemos reafirmado nuestro compromiso de apoyar proyectos que mejoren los entornos escolares y brinden condiciones dignas para el aprendizaje. Contar con aliados comprometidos como Del Frutal es fundamental para lograrlo", señaló Hernández.
Del Frutal agradeció a los miles de consumidores que participaron en la promoción, cuya contribución hizo posible esta donación. La marca permite a sus consumidores no solo participar y ganar, sino también contribuir activamente al fortalecimiento de la educación en Guatemala. Este esfuerzo subraya el compromiso continuo de Del Frutal con causas que generan un impacto positivo y duradero en la nación.
Compromiso y Trayectoria de Alimentos Maravilla y Del Frutal
Alimentos Maravilla, S.A. y su brazo de distribución, Distribuidora Maravilla, S.A., son una empresa multilatina de origen centroamericano con más de 40 años de trayectoria. Han acompañado a las familias en cada momento del día, velando por la calidad en la producción de néctares, bebidas y alimentos. Su liderazgo en el mercado se debe a la preferencia de los consumidores y a un equipo de más de dos mil personas dedicadas a la investigación, innovación y satisfacción familiar en América y El Caribe. Su misión principal es refrescar y nutrir cada momento en la vida de las personas, innovando con productos de calidad y marcas que inspiran.
Del Frutal, nacida en marzo de 1984, ha logrado consolidarse como la marca preferida por los consumidores guatemaltecos. Con más de cuatro décadas de experiencia, ofrece una diversidad de sabores y presentaciones, lo que la posiciona como líder en su categoría. Los néctares Del Frutal se elaboran a base de concentrado de frutas de alta calidad y gran sabor, sin preservantes ni colorantes artificiales. La marca cuenta con cinco presentaciones: lata de 330 ml, Tetra Pak® de 330 ml, 200 ml, 160 ml y un litro, disponibles en sabores como manzana, melocotón, piña, pera, mango y vegetales. Del Frutal se caracteriza por ser una marca innovadora que busca constantemente superar las expectativas de sus consumidores, bajo el lema "La diferencia entre tomar algo y alimentarse".
La Labor Social de Fundación Castillo Hermanos
Fundación Castillo Hermanos fue establecida en 1990, canalizando el genuino interés de Castillo Hermanos por apoyar a la población guatemalteca. Desde su creación, la fundación ha enfocado su trabajo en disminuir la desnutrición y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, con el objetivo de brindarles un futuro lleno de oportunidades. A través de sus programas de acción, la fundación concentra sus principales esfuerzos en los campos de nutrición, educación, atención a emergencias y medio ambiente. Esta dedicación constante la convierte en un actor fundamental para el desarrollo social del país.