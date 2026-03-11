GAC S7: SUV Híbrido Enchufable que Redefine el Lujo

GAC Motor presenta en Guatemala el nuevo GAC S7, un SUV híbrido enchufable que llega para transformar las opciones de movilidad en el país con su propuesta de lujo accesible y avanzada tecnología. La marca, reconocida mundialmente por su innovación automotriz, eligió el mercado guatemalteco para introducir este vehículo, que promete redefinir las expectativas de las familias y profesionales que buscan comodidad, eficiencia y seguridad en un solo modelo.
Innovación y tecnología al servicio del conductor
El GAC S7 incorpora una arquitectura electrónica de última generación y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), lo que ofrece trayectos más seguros y confortables, sin importar las condiciones geográficas del territorio guatemalteco. Este SUV combina una motorización eficiente con una respuesta dinámica ideal tanto para la ciudad como para los trayectos en carretera o zonas montañosas, maximizando el rendimiento sin incrementar el consumo de combustible.
Una experiencia premium por dentro
El interior del S7 está diseñado como un espacio "Premium Lounge" que prioriza el confort y la quietud. Destaca la amplitud de su distancia entre ejes, una de las mayores del segmento, y un sistema de infoentretenimiento intuitivo que mejora la conectividad y la experiencia a bordo. La cabina ofrece un avanzado sistema de insonorización que aísla el ruido exterior, permitiendo que cada traslado se perciba como un momento de relajación.
Seguridad y vanguardia para la familia guatemalteca
La llegada de este modelo representa un paso relevante en la estrategia de expansión regional de GAC Motor, al dotar a Guatemala de un vehículo que entiende las necesidades del conductor moderno: seguridad avanzada, prestaciones tecnológicas de vanguardia y placer de conducir en un solo paquete. La marca enfatiza su compromiso con democratizar los más altos estándares de la aplicación tecnológica en la industria automotriz local.
El GAC S7 estará disponible en la sala de ventas de GAC a partir del 11 de marzo. Los clientes podrán agendar pruebas de manejo personalizadas para conocer de cerca las distintas versiones y planes de financiamiento diseñados específicamente para este lanzamiento. Los interesados tienen además la posibilidad de mantenerse informados a través de las redes sociales de la marca como @GACMotorGT.
Cofiño: respaldo de experiencia en movilidad
Detrás de la llegada de la marca y de este modelo está Cofiño, empresa líder en soluciones de movilidad en Guatemala, respaldada por más de 84 años en la representación y distribución de marcas automotrices de renombre internacional. Cofiño sigue apostando por la excelencia, la innovación y el servicio al cliente, consolidándose como un actor clave en el desarrollo del sector automotriz nacional.