Expo Horeca 2023 en Guatemala: Revolución Turística y Gastronómica

Guatemala dará este año un paso decisivo en la profesionalización de la industria turística y gastronómica con el debut de Expo HORECA, un evento que reunirá a más de 70 empresas proveedoras de servicios hoteleros, restaurantes y cafeterías, así como a por lo menos 1,000 líderes y tomadores de decisiones del sector.
De acuerdo con cifras recientes del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el país registró en febrero un crecimiento del 7% en la llegada de visitantes internacionales respecto al mismo periodo de 2025. Este repunte confirma el atractivo de Guatemala como destino en la región y amplía la relevancia estratégica del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), que ahora se posiciona como motor clave de la economía nacional.
Expo HORECA Guatemala marcará su primera edición los días 16 y 17 de abril en el Hotel Westin Camino Real, ofreciendo un espacio pionero para la generación de negocios, formación e innovación. El evento está organizado por Brontë Connection junto a Siete Zero y está dirigido especialmente a propietarios, gerentes y líderes de la industria en un entorno exclusivamente B2B.
Un punto de encuentro para la innovación y el crecimiento
Ligia Illescas, directora de Brontë Connection, subrayó que la plataforma fue diseñada para potenciar un mercado amplio y competitivo, integrando una zona robusta de innovación, contenido especializado y oportunidades de capacitación. Con este lanzamiento Guatemala se convierte en el tercer país centroamericano en sumarse a la gira de Expo HORECA, consolidándose como referente estratégico en turismo y gastronomía de la región.
La respuesta de la industria no se hizo esperar: más de 70 empresas ya confirmaron su asistencia, incluyendo proveedores de servicios, alimentos y tecnología, lo que augura importantes conexiones estratégicas entre marcas. Se espera la llegada de profesionales provenientes de diversas regiones del país.
Enfoque en la profesionalización y las tendencias del sector
Carol Márquez, gerente general de Siete Zero, destacó la importancia del evento para la evolución del mercado local: "Expo HORECA representa una oportunidad estratégica para seguir elevando el nivel del mercado en Guatemala, creando espacios profesionales donde los negocios se desarrollan con visión de futuro".
Uno de los ejes del evento será una agenda especializada de conferencias y talleres que abordarán temas como turismo 360° y las habilidades claves para el sector HORECA. Entre los temas se incluyen:
- Gestión de experiencias gastronómicas
- Innovación en servicios hoteleros y restauranteros
- Tendencias de sostenibilidad y profesionalización
Esta nueva plataforma busca fomentar el crecimiento sostenible, intercambio de conocimiento y alianzas estratégicas entre los protagonistas de la industria. Además, Expo HORECA aspira a consolidarse como el punto de encuentro fundamental para el desarrollo de la gastronomía y el turismo guatemalteco.