 Expo Horeca 2023 en Guatemala: Revolución Turística y Gastronómica
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Expo HORECA en Guatemala: una oportunidad clave para revolucionar el turismo y la gastronomía

Guatemala se prepara para la primera edición de Expo HORECA, un evento clave para el sector turístico y gastronómico, que espera reunir a más de 1,000 profesionales y 70 empresas.

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Expo HORECA 2026, Cortesía
Expo HORECA 2026 / FOTO: Cortesía

Guatemala dará este año un paso decisivo en la profesionalización de la industria turística y gastronómica con el debut de Expo HORECA, un evento que reunirá a más de 70 empresas proveedoras de servicios hoteleros, restaurantes y cafeterías, así como a por lo menos 1,000 líderes y tomadores de decisiones del sector.

De acuerdo con cifras recientes del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el país registró en febrero un crecimiento del 7% en la llegada de visitantes internacionales respecto al mismo periodo de 2025. Este repunte confirma el atractivo de Guatemala como destino en la región y amplía la relevancia estratégica del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), que ahora se posiciona como motor clave de la economía nacional.

Expo HORECA Guatemala marcará su primera edición los días 16 y 17 de abril en el Hotel Westin Camino Real, ofreciendo un espacio pionero para la generación de negocios, formación e innovación. El evento está organizado por Brontë Connection junto a Siete Zero y está dirigido especialmente a propietarios, gerentes y líderes de la industria en un entorno exclusivamente B2B.

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Expo HORECA 2026 - Cortesía

Un punto de encuentro para la innovación y el crecimiento

Ligia Illescas, directora de Brontë Connection, subrayó que la plataforma fue diseñada para potenciar un mercado amplio y competitivo, integrando una zona robusta de innovación, contenido especializado y oportunidades de capacitación. Con este lanzamiento Guatemala se convierte en el tercer país centroamericano en sumarse a la gira de Expo HORECA, consolidándose como referente estratégico en turismo y gastronomía de la región.

La respuesta de la industria no se hizo esperar: más de 70 empresas ya confirmaron su asistencia, incluyendo proveedores de servicios, alimentos y tecnología, lo que augura importantes conexiones estratégicas entre marcas. Se espera la llegada de profesionales provenientes de diversas regiones del país.

Enfoque en la profesionalización y las tendencias del sector

Carol Márquez, gerente general de Siete Zero, destacó la importancia del evento para la evolución del mercado local: "Expo HORECA representa una oportunidad estratégica para seguir elevando el nivel del mercado en Guatemala, creando espacios profesionales donde los negocios se desarrollan con visión de futuro".

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Expo HORECA 2026 - Cortesía

Uno de los ejes del evento será una agenda especializada de conferencias y talleres que abordarán temas como turismo 360° y las habilidades claves para el sector HORECA. Entre los temas se incluyen:

  • Gestión de experiencias gastronómicas
  • Innovación en servicios hoteleros y restauranteros
  • Tendencias de sostenibilidad y profesionalización

Esta nueva plataforma busca fomentar el crecimiento sostenible, intercambio de conocimiento y alianzas estratégicas entre los protagonistas de la industria. Además, Expo HORECA aspira a consolidarse como el punto de encuentro fundamental para el desarrollo de la gastronomía y el turismo guatemalteco.

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