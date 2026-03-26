Guatemala Lidera Agroindustria Azucarera en América Latina

Guatemala reafirmó su papel protagónico en el sector azucarero latinoamericano tras ser reelecta en la presidencia de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA), durante la sexta Asamblea General celebrada en la Ciudad de Guatemala. La elección marca un nuevo periodo de liderazgo para el país, consolidando a Guatemala como referente en la articulación regional del sector de la caña y la remolacha azucarera.
En este evento se dieron cita representantes de 14 países productores de azúcar para discutir los desafíos y oportunidades más críticos de la agroindustria. La asamblea se posiciona como el principal espacio regional dedicado al análisis de temas clave como la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en la producción azucarera latinoamericana.
Enfoque en la innovación y la energía sostenible
Durante el foro, los participantes evaluaron opciones para diversificar energías y promover soluciones innovadoras. Un punto destacado fue el potencial de la caña de azúcar en la fabricación de combustibles sostenibles para la aviación (SAF), una alternativa que cobra cada vez más relevancia en el contexto global de transición hacia energías más limpias.
El foro se centró además en nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para el sector agroindustrial, impulsando discusiones estratégicas orientadas al futuro de la industria azucarera en América Latina.
Composición de la nueva Junta Directiva de UNALA
Con la reelección, la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) retiene la presidencia de UNALA, extendiendo una gestión que comenzó desde la fundación del organismo. Ahora inicia un cuarto mandato consecutivo al frente del organismo regional.
La Junta Directiva de UNALA para el periodo 2026-2028 quedó estructurada de la siguiente manera:
- Presidencia: Alfredo Vila; Asazgua, Guatemala.
- Presidencia Ejecutiva: Luis Miguel Paiz; Asazgua, Guatemala.
- 1ª Vicepresidencia: Claudia Calero; Asocaña, Colombia.
- 2ª Vicepresidencia: Eduardo Leão; UNICA, Brasil.
- 3ª Vicepresidencia: Claudia Fernández; CNIAA, México.
- Secretaría: Edgar Herrera; LAICA, Costa Rica.
- Tesorería: Carlos Castro; Perucaña, Perú.
- Vocal I: Benigno Trueba; CAEI, República Dominicana.
- Vocal II: José Alberto Domínguez; DIZÚCAR, El Salvador.
Compromiso con la cooperación regional
La UNALA agrupa a organizaciones azucareras de 14 naciones, con el objetivo de potenciar la competitividad, respaldar la sostenibilidad y fomentar la innovación en la agroindustria azucarera a nivel latinoamericano. Este compromiso se traduce en estrategias compartidas y una agenda común para enfrentar los retos del sector en un entorno global cada vez más exigente.
El liderazgo de Guatemala al frente de UNALA no solo afianza su posición en América Latina, sino que también fortalece la colaboración entre países productores, promoviendo el intercambio de prácticas exitosas y la búsqueda de soluciones sostenibles para toda la región.