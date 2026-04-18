 Expo UMES 2026 abre una oportunidad para el conocimiento
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Expo UMES 2026 abre una vitrina para el conocimiento

Expo UMES 2026 abre la oportunidad para "formar personas, buenos cristianos y honrados ciudadanos para una Guatemala mejor".

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Estudiantes de la UMES compartieron experiencias durante el evento., Alex Meoño
Estudiantes de la UMES compartieron experiencias durante el evento. / FOTO: Alex Meoño

La Universidad Mesoamericana de Guatemala (UMES) celebró su expo UMES 2026 este sábado, 18 de abril de 2026, para dar una oportunidad a sus estudiantes de exhibir sus conocimientos y capacidades y también para abrir sus puertas a los estudiantes interesados en formarse en esa casa de estudios. La actividad contó con varios estands en los que los académicos mostraron sus habilidades, creaciones y proyectos.

Rómulo Gallegos, Rector de la Universidad Mesoamericana, explicó que la expo UMES 2026 se realizó con objetivo de animar a todos los estudiantes para mostrar lo que tienen, todo lo que son y todo lo que pueden lograr. Agregó que la actividad también permite que la UMES abra sus puertas para todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar con ellos.

Expo UMES 2026 abre una oportunidad para el conocimiento | Alex Meoño

Expo UMES 2026 abre una oportunidad para el conocimiento / Alex Meoño

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Expo UMES 2026 abre una oportunidad para el conocimiento / Alex Meoño

Gallegos instó a los estudiantes a llegar a conocerlos, para saber lo que están haciendo, quienes son, como educan y las oportunidades que los estudiantes pueden tener en la UMES. El rector aseguró que en esa casa de estudios instan a priorizar el trabajo en equipo, la unidad, los proyectos, y el aprendizaje a través de experiencias significativas, para que se puedan adaptar al mundo del trabajo.

Estas experiencias de exponer todo lo que hacen durante sus estudios les permite tener una simulación de todo lo que van a salir a realizar en el mundo laboral en concreto", explicó Gallegos.

El rector agregó que la UMES tiene un proyecto de relación con empresas, con el objetivo de buscar oportunidades en las que los estudiantes se puedan integrar. Para ello, indicó que la casa de estudios tiene relación con empresas guatemaltecas y en el extranjero.

UMES cuenta con nueve facultades

"Tenemos un programa de becas y oportunidades para aquellos estudiantes de escasos recursos que, con buenos rendimientos académicos, quieran tener la oportunidad de estudiar", agregó el rector.

Gallegos agregó que en la UMES cuentan con nueve facultades en la zona central; en ellas, los estudiantes se pueden formar en carreras como:

  • Ciencias Económicas.
  • Administración de Empresas.
  • Marketing.
  • Ciencias de la Comunicación Social.
  • Producción Audiovisual.
  • Ingeniería en Sistemas.
  • Ingeniería Industrial. 

El rector anunció que próximamente contarán con una Ingeniería en Mecatrónica y que cuentan con las carreras asociadas a las ciencias del derecho, como la abogacía. La UMES también ofrece carreras de Teología, Pedagogía, Formación Educativa y una serie de maestrías.

Para el año 2027 se va a abrir la carrera de Enfermería, en grado técnico y también Medicina" anunció Gallegos.

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Expo UMES 2026 abre una oportunidad para el conocimiento | Alex Meoño

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UMES es una familia

El rector subrayó que la UMES es más que una universidad, es una familia. "Nosotros vivimos bajo el eslogan: Ven a buscar un título y encontrarás una familia", aseguró.  

Gallegos agregó que en la UMES cuentan "con el espíritu de San Juan Bosco, que significa que el centro de nuestro sistema educativo es la persona humana".

Nos interesan las personas como ustedes; no nos interesan un número, no nos interesa una matrícula, nos interesa formar personas buenos cristianos y honrados ciudadanos para una Guatemala mejor", finalizó el rector.

Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño, de Emisoras Unidas Digital.

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