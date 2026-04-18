 Trump abre la puerta a los psicodélicos en la medicina
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Trump abre la puerta a los psicodélicos en la medicina

Impulsa investigación con LSD y otras sustancias para tratar enfermedades mentales.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, firma una orden ejecutiva destinada a ampliar la investigación federal sobre las drogas psicodélicas para tratar a los veteranos que sufren de PTSD y lesiones cerebrales traumáticas, en el Despacho Oval de la, EFE/ALLISON ROBBERT
El presidente estadounidense, Donald Trump, firma una orden ejecutiva destinada a ampliar la investigación federal sobre las drogas psicodélicas para tratar a los veteranos que sufren de PTSD y lesiones cerebrales traumáticas, en el Despacho Oval de la / FOTO: EFE/ALLISON ROBBERT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva para impulsar la investigación de psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental.

La directiva establece nuevas orientaciones para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) amplíe el acceso de los investigadores a estas sustancias, hoy clasificadas como drogas ilegales en EE.UU., en entornos terapéuticos estrictamente controlados.

Me complace anunciar reformas históricas destinadas a acelerar drásticamente el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados ​​en fármacos psicodélicos", dijo Trump antes de firmar la orden en un acto en el Despacho Oval.

Vías rápidas para su evaluación, aprobación y uso clínico

Flanqueado por personalidades como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el famoso presentador de pódcast, Joe Rogan, ambos impulsores de la iniciativa, el presidente estadounidense insistió en que si estas sustancias "resultan ser tan beneficiosos como la gente afirma, tendrán un impacto tremendo en el país y en otros".

En muchos casos, estos tratamientos experimentales han demostrado tener el potencial de transformar la vida de quienes padecen enfermedades mentales graves y depresión, incluidos nuestros queridos veteranos", resaltó el republicano, al referirse a la tasa de suicidios entre excombatientes, la mayoría con trastorno de estrés postraumático.

Además de enfocarse en buscar cómo crear vías rápidas para su evaluación, aprobación y uso clínico, la orden ejecutiva de Trump también impulsa la coordinación entre la FDA y la agencia antidrogas estadounidense para otorgar permisos especiales a médicos e investigadores para el uso de estas sustancias.

También, incluye un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves.

De igual forma, ordena al fiscal general y al Departamento de Salud revisar rápidamente el estatus regulatorio de las sustancias psicodélicas que completen con éxito ensayos de fase 3, para poder reubicarlos en otra categoría y permitir su uso médico lo antes posible.

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