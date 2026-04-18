 Unai Marrero: "He cumplido un sueño que tenía desde niño"
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Unai Marrero: "He cumplido un sueño que tenía desde niño"

El portero de la Real Sociedad, Unai Marrero emula a Luis Miguel Arconada y se convierte en el héroe de la final.

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Unai Marrero, portero de la Real Sociedad
Unai Marrero, portero de la Real Sociedad / FOTO: EFE

El portero de la Real Sociedad, Unai Marrero, el héroe de la tanda de penaltis que le ha dado en La Cartuja de Sevilla el cuarto título de la Copa del Rey de España a su equipo ante el Atlético de Madrid (2-2, al final de la prórroga), afirmó, emocionado, que con este trofeo ha cumplido "un sueño" que tenía "desde pequeño".

"Aún no soy consciente de lo que significa esto, pero sí es verdad que no se puede explicar. Toda la gente de Guipúzcoa, que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos bonitos. Hay que disfrutar de ellos, soñar, creer y, a veces, el chico que soñaba (con esto) ha logrado cumplir un sueño", declaró a RTVE el meta canterano de la Real.

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Ficha de campeón logrado por Real Sociedad en Copa del Rey - EU Digital

Había confianza en Marrero

Unai Marrero, guardameta de 24 años de Azpeitia (Guipúzcoa) que ha sido el titular en la Copa, explicó sobre los dos lanzamientos parados al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez en la tanda de penaltis que "sabía que si llegaba ese momento, confiaba mucho" en él.

Además, resaltó que "el equipo también cree" en él y en sus capacidades, al igual que "toda la afición", por lo que está "muy feliz, muy bien", y no se cree "todavía" el logro que han conseguido.

Unai Marrero también envió un mensaje a los seguidores 'txuri urdin'. "Que disfruten, que sean como son. Son una afición increíble, respetuosa, que se porta muy bien con la gente de casa. No sé, como la Real no creo que haya otro equipo", aseveró el canterano de la Real.

Puntuación de Marrero 

Marrero (8,5): No pudo hacer demasiado en el gol del empate y tampoco tuvo que intervenir durante la primera parte. En la segunda, con el Atlético volcado, mostró seguridad, especialmente en salidas y balones aéreos pero no pudo detener el golazo de Julián Álvarez.

Tuvo una parada milagrosa a Cardozo en el tramo final. Se convirtió en el héroe de la tanda de penaltis al detener los dos primeros lanzamientos de Sorloth y Julián.

*Información EFE.

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