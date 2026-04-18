 Él Coventry City asciende a la Premier League
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Él Coventry City asciende a la Premier League

Luego de 25 años de ausencia, el Coventry City volverá a disputar la Premier League tras finalizar entre los primeros puestos del Championship.

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Él Coventry City asciende a la Premier League - Coventry City
Él Coventry City asciende a la Premier League / FOTO: Coventry City

El regreso del Coventry City a la Premier League es una de las historias más destacadas del fútbol inglés en los últimos años. Bajo la dirección de Frank Lampard, el conjunto celeste firmó una campaña brillante en el Championship y selló su ascenso tras 25 años de ausencia en la máxima categoría. Lo que comenzó como un proyecto lleno de incertidumbre terminó convirtiéndose en una temporada memorable que devolvió la ilusión a su afición.

El punto definitivo llegó en la jornada 43, con un empate 1-1 frente a Blackburn Rovers en Ewood Park. A pesar de comenzar en desventaja por el tanto de Ryoya Morishita, el Coventry reaccionó con carácter y encontró la igualdad gracias a Bobby Thomas, resultado que le permitió asegurar una de las plazas de ascenso directo. Con 86 puntos, el equipo se consolidó como líder del campeonato, dejando sin opciones al tercer clasificado y confirmando su superioridad a lo largo del torneo.

El regreso de un club histórico a la Premier League

Más allá del resultado puntual, la campaña del Coventry City fue contundente en todos los aspectos. El equipo no solo destacó por su capacidad ofensiva, siendo el más goleador del campeonato, sino también por su solidez defensiva, ubicándose entre las mejores zagas del curso. Figuras como Haji Wright, uno de los máximos artilleros del torneo, junto a Brandon Thomas-Asante y Ellis Simms, fueron claves en un esquema que combinó intensidad, orden y eficacia. Este rendimiento refleja el crecimiento sostenido de un club que hace menos de una década competía en categorías inferiores.

Para Lampard, este ascenso representa mucho más que un logro deportivo: es una reivindicación personal en su carrera como entrenador. Tras experiencias irregulares en clubes como Chelsea FC y Everton FC, el técnico encontró en Coventry el escenario ideal para consolidar su idea de juego y recuperar credibilidad. Ahora, con el desafío de competir en la élite, tanto el club como su entrenador buscarán demostrar que este regreso no es pasajero, sino el inicio de una nueva etapa en la Premier League.

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