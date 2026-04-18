El defensor Raúl Asencio tuvo que ser hospitalizado

La preocupación ha crecido en torno a la salud de Raúl Asencio, quien ha tenido que acudir recientemente a un hospital para someterse a diversas pruebas médicas. El central arrastra un cuadro de gastroenteritis desde la semana pasada que, lejos de remitir, ha ido agravándose con el paso de los días, obligando a los servicios médicos a actuar con mayor cautela ante su evolución.
Según informó Cadena COPE, el futbolista ha perdido hasta seis kilos en apenas dos semanas, un dato que encendió las alarmas en su entorno. Tras ser evaluado en el centro hospitalario, Asencio pudo regresar a su domicilio, donde continúa con su proceso de recuperación bajo supervisión, aunque pendiente de los resultados de las pruebas realizadas.
Raúl Asencio con poca actividad en el Real Madrid
La ausencia del defensor en la convocatoria para el duelo de vuelta frente al Bayern de Múnich ya había generado inquietud entre los aficionados. En ese momento, el club explicó que se trataba de un problema gastrointestinal, luego de que el jugador abandonara el entrenamiento previo al viaje. Al día siguiente, no estuvo disponible para el técnico Álvaro Arbeloa, lo que evidenciaba que su estado físico no era el adecuado para competir.
Este episodio no es aislado en la temporada de Asencio, quien ha sufrido varios contratiempos de salud en los últimos meses. A finales de noviembre ya se perdió un compromiso por gastroenteritis, mientras que en diciembre una fiebre lo dejó fuera de la Copa del Rey. Más recientemente, en febrero, una gripe condicionó su preparación antes de un encuentro ante la Real Sociedad. Esta recurrencia de problemas físicos plantea dudas sobre su continuidad competitiva a corto plazo y obliga al cuerpo técnico a gestionar con prudencia su regreso a los terrenos de juego.