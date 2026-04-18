 Organizaciones sociales exigen candidatos honorables para MP
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Organizaciones sociales exigen candidatos honorables para el MP

Representantes de varias organizaciones sociales hicieron énfasis en la elección de candidatos honorables para la nómina de fiscal general y jefe del MP.

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Representantes de organizaciones sociales manifestaron el viernes pasado frente a la CSJ., EFE/ Alex Cruz
Representantes de organizaciones sociales manifestaron el viernes pasado frente a la CSJ. / FOTO: EFE/ Alex Cruz

Diversas organizaciones indígenas y campesinas de Guatemala realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el viernes pasado, para exigir la exclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, y demandar perfiles honorables para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) el periodo 2026-2030.

Representantes de los pueblos Ixil, Xinka, K'iche' y Kaqchikel, entre otros, se concentraron frente a la sede de la CSJ, mientras la Comisión de Postulación agotaba el último día de revisión de expedientes, previo a integrar la nómina de seis aspirantes a la jefatura del MP.

De este listado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al próximo jefe del MP, antes del 17 de mayo, fecha límite establecida para el relevo institucional.

Venimos a patentizar nuestra preocupación, ya que hemos escuchado que aún sigue con buen punteo la señora Consuelo Porras", afirmó el representante de Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, Andrés López.

El líder indígena rechazó la reelección de la funcionaria tras señalar que la gestión actual ha causado daño al país al distorsionar la justicia "a favor de mafias" y criminalizar a periodistas y defensores de derechos humanos.

En este tema también consulta: Presidenta de la CC convoca a las primeras sesiones del pleno

Presidenta de la CC convoca a las primeras sesiones del pleno

La CC programa la discusión de un amparo relacionado con el proceso de elección de aspirantes a fiscal general y jefe del MP.

Denuncian persecución de la actual fiscal general

Este proceso de relevo ocurre en un clima de alta tensión, luego de que Porras compareciera recientemente para defender su idoneidad en busca de un tercer mandato consecutivo.

Porras, quien asegura ser "honorable", se encuentra sancionada por más de 40 países y señalada por la Unión Europea y Estados Unidos de socavar la democracia y perseguir judicialmente a actores políticos y periodistas.

Por su parte, el líder campesino Alex Petzey denunció que en los últimos ocho años la Fiscalía se ha dedicado a perseguir a quienes defienden los bosques y territorios en lugar de garantizar una justicia digna.

Estamos aquí para decirle a la Comisión que nunca hemos estado atrás de estos procesos; estamos observando desde territorios lejanos y cercanos", sentenció el dirigente campesino durante la protesta.

Feliciana Herrera, delegada del pueblo Ixil, instó a la ciudadanía a mantenerse activa para lograr un cambio que garantice la "verdadera democracia" en el país centroamericano.

Las organizaciones indígenas solicitaron finalmente al mandatario Arévalo de León que nombre a personas comprometidas con la sociedad y no con estructuras de impunidad.

Con información de la agencia de noticias EFE.

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