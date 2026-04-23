Lexus IS 350 F Sport: Lujo y Tecnología Redefinidos

Lexus impulsa el mercado de sedanes deportivos premium en Guatemala con el lanzamiento del renovado IS 350 F SPORT, un modelo que redefine los parámetros de sofisticación, dinamismo y lujo. La nueva versión llega como resultado de un full model change, reafirmando la apuesta de Cofiño por la innovación y el alto desempeño en la oferta de movilidad premium.
Un diseño audaz y deportivo de alto nivel
El Lexus IS 350 F SPORT introduce una imagen más agresiva y refinada, destacando con rines de aluminio oscuro F SPORT de 19 pulgadas y un alerón trasero que complementan las líneas atléticas de la carrocería. Los faros LED con encendido y apagado automático, junto con las proporciones equilibradas del sedán, subrayan su esencia deportiva y sofisticada, apegada a la identidad de la marca.
Dentro del habitáculo, el modelo prioriza el confort y la experiencia de manejo envolvente. Incorpora asientos delanteros calefactables, un volante F SPORT en piel y luz ambiental LED, además de un diseño orientado al conductor en el que cada detalle está pensado para exaltar los estándares de lujo interior. La atmósfera se completa con una oferta tecnológica de última generación.
Tecnología intuitiva y conectividad avanzada
El IS 350 F SPORT equipa un sistema multimedia de alta gama, liderado por una pantalla táctil de 12.3 pulgadas y un Multi-Information Display del mismo tamaño. Incluye conectividad inalámbrica a Apple CarPlay® y Android Auto®, carga inalámbrica, puertos USB, cámara de reversa y cámara de 360°, elementos que elevan la seguridad y practicidad para el conductor y los pasajeros.
Su motor V6 de 3.5 litros desarrolla una potencia de 311 caballos de fuerza a 6,600 rpm y 280 lb-pie de torque a 4,800 rpm, combinado con una transmisión automática de ocho velocidades. La tracción trasera (2WD) y una arquitectura de suspensión independiente —delantera de doble horquilla y trasera multi-link— aseguran una conducción precisa y balanceada. El sistema de frenos con discos ventilados aporta garantías adicionales en control y seguridad.
El IS 350 F SPORT permite elegir entre los modos Sport+, Sport, Eco y Normal, ajustando el comportamiento del auto para adaptarse a diferentes preferencias. En modo Sport+, el sedán optimiza aceleración, respuesta de cambios y dirección, ofreciendo una conducción más intensa y emocionante para quienes buscan sensaciones deportivas.
Sistemas de seguridad enfocados en el conductor
La seguridad es un pilar clave del nuevo modelo, que integra avanzadas tecnologías de asistencia como el Lexus Safety System, Alerta de Tráfico Cruzado y Lane Trace Assist. Estos desarrollos refuerzan la protección y confianza al volante, elevando el nivel de seguridad activa en el segmento.
El Lexus IS 350 F SPORT modelo 2027 se presenta en una variedad de colores como Blanco, Gris, Gris Cemento y Plateado, destacando su identidad exclusiva. Con esta evolución, Cofiño y Lexus consolidan su posicionamiento, atendiendo la demanda de quienes buscan un sedán que fusiona deportividad, lujo y tecnología en una propuesta de alto estándar para el mercado guatemalteco.
Joaquín Novales, gerente de Marca Lexus, afirmó que el rediseño eleva el carácter deportivo del modelo sin sacrificar la elegancia distintiva de la marca, brindando a los clientes guatemaltecos un sedán que sobresale en diseño, desempeño y equipamiento premium.