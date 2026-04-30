Changan Guatemala 2026: Nuevos Modelos

Changan Guatemala, representada por Sika Motors, lanzó oficialmente su nueva generación de vehículos 2026 en la agencia Changan Roosevelt. La marca presentó tres modelos, la SUV CS35 Max, la SUV CS15 y el Sedán V3, dirigidos a distintos segmentos del mercado y con disponibilidad inmediata en sus puntos de venta en la ciudad capital y en Chiquimula.
Con 18 años en el mercado guatemalteco, más de 18,000 unidades vendidas y presencia en el top 3 de ventas en el segmento SUV durante los últimos cuatro años consecutivos, Changan se mantiene como una de las marcas de mayor crecimiento en el país. A nivel global, cuenta con 163 años de historia y más de 30 millones de clientes en 77 países.
En esta ocasión, la CS35 Max es la apuesta principal de la línea, la cual llega con varias sorpresas. Llega en su cuarta generación con motor 1.5 Turbo de 178 HP, carrocería más amplia con 205 mm adicionales de longitud y 35 mm más de ancho, pantalla de 12.3 pulgadas, cámara de 540 grados, baúl eléctrico y CarPlay inalámbrico.
El Sedán V3 es el primer sedán de Changan en Guatemala. Cuenta con motor 1.4L automático de 105 HP, amplia capacidad de baúl con apertura a distancia y pantalla táctil de 10 pulgadas, combinando practicidad y tecnología a un precio accesible.
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La CS15 llega a su tercera generación con motor 1.5L Bluecore de 107 HP, diseño compacto, pantalla multimedia de 10 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, ideal para quienes buscan una SUV urbana y versátil.
Los modelos 2026 de Changan están disponibles en Plaza Changan zona 10, Castellana zona 8 y Roosevelt en zona 2 de Mixco, así como en la sucursal de Chiquimula. En todas las agencias es posible conocer los vehículos y agendar una prueba de manejo.