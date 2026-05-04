Equipo Caña Real Brillará en Juegos Centroamericanos 2023

El Equipo Caña Real reafirma su liderazgo en el atletismo nacional, sumando logros y rompiendo récords rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, consolidándose como la gran referencia guatemalteca en pruebas de fondo y medio fondo.
En un escenario donde la excelencia es indispensable, la agrupación fue reconocida como el Mejor Equipo Deportivo 2025 por la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala (ACD), evidenciando su impacto en el panorama regional gracias a medallas y marcas de alto calibre en competencias clave.
Rendimiento y plan de trabajo de élite
Bajo una estrategia de entrenamiento centrada en la técnica, la resistencia y la recuperación, el equipo muestra un ritmo de progreso constante y resultados que llaman la atención tanto en el calendario deportivo nacional como en el internacional. Los fondistas de Caña Real destacan frente a sus pares, elevando el prestigio de Guatemala en las pistas centroamericanas y del Caribe.
Carlos Trejo, entrenador del conjunto, lo resume así: "El entrenamiento constante nos ha permitido mejorar nuestras marcas en cada competencia. El respaldo de Caña Real ha sido clave para alcanzar estos resultados y prepararnos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe".
Atletas destacados del equipo
- Heidy Villegas, campeona centroamericana de media maratón y ganadora de la Carrera San Silvestre 2025, acaba de registrar una marca sobresaliente en los 10,000 metros en pista durante una competencia en Estados Unidos, fortaleciendo así su proceso de clasificación a nivel internacional.
- Sandra Raxón, poseedora del récord nacional de maratón y campeona centroamericana en las pruebas de 5,000 y 10,000 metros, continúa su dominio en el circuito regional.
- Williams Julajuj, medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, suma el triunfo en la San Silvestre y un meritorio décimo puesto en los Juegos Panamericanos de Lima.
- Mario Pacay es sinónimo de experiencia internacional: medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz, Barranquilla y El Salvador), y más de cinco victorias en la Media Maratón de Cobán (21K).
- José Dionicio Ajquejay se mantiene fuerte tras un 2025 en el que logró el tercer lugar en la media maratón de San Juan, el primer puesto en la 10K Bimbo Honduras y el tercer lugar en la Carrera San Silvestre. Actualmente sigue sumando actuaciones destacadas en el circuito nacional.
Apoyo integral y visión de futuro
Desde hace más de 12 años, Caña Real respalda al equipo con un patrocinio integral que abarca uniformes de alto rendimiento, calzado especializado, apoyo económico mensual y bonificaciones por logros deportivos. Este acompañamiento permite que los atletas enfoquen toda su energía en su desarrollo competitivo.
Juan David Zapata, Director de Comercialización de Máquinas Exactas (MAXA), expresó: "Nuestra alianza con el equipo refleja la confianza en el talento guatemalteco. A través de este respaldo integral, buscamos impulsar la disciplina, la excelencia y el orgullo de representar a Guatemala en escenarios internacionales".
El Equipo Caña Real mantiene su preparación con el objetivo de conquistar nuevos podios, en su compromiso por elevar el atletismo nacional y representar a Guatemala con orgullo en la máxima competencia regional. Con cada participación, fortalece la imagen del país y marca el camino para futuras generaciones de atletas guatemaltecos.