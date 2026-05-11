Volkswagen Guatemala: Liderazgo en Seguridad con 5 Estrellas NCAP

En un mercado automotriz cada vez más exigente, la seguridad se ha consolidado como uno de los factores decisivos para los conductores. En este contexto, Volkswagen Guatemala fortalece su posicionamiento al destacar que varios de sus modelos han obtenido la máxima calificación de 5 estrellas en Latin NCAP, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe.
Alcanzar esta distinción implica superar rigurosas pruebas de impacto frontal y lateral, así como evaluaciones detalladas de protección para adultos y niños mediante maniquíes especializados.
Estas pruebas reflejan el nivel real de seguridad que un vehículo ofrece en condiciones críticas. Para Volkswagen, este reconocimiento se sustenta en cuatro pilares fundamentales:
- Resistencia estructural avanzada
- Protección integral para todos los ocupantes
- Sistemas de seguridad activa y pasiva (airbags, frenos ABS y control electrónico de estabilidad)
- Tecnologías de asistencia al conductor, como el frenado autónomo de emergencia (AEB)
Modelos destacados en Guatemala
La apuesta por la seguridad se refleja en diversos modelos disponibles en el país, los cuales combinan diseño, tecnología y protección:
- Nivus: SUV urbano que incorpora seis airbags y control electrónico de estabilidad, ofreciendo confianza en cada trayecto.
- T-Cross: galardonado con 5 estrellas en 2024, destaca por su alto desempeño en protección infantil y sistemas avanzados de frenado.
- Taos: referente en protección integral, con tecnologías como control crucero adaptativo y alerta de cambio de carril.
- Virtus: sedán que combina estilo y seguridad, con estructura reforzada y aviso de cinturón en todos los asientos.
Volkswagen subraya que la seguridad no es un complemento, sino un elemento esencial en el desarrollo de sus vehículos. La marca mantiene el compromiso de ofrecer tecnología de nivel global que permita a las familias guatemaltecas movilizarse con mayor tranquilidad y confianza.
"Para Volkswagen, la seguridad no es un extra, es parte de nuestro ADN", destaca la compañía, reafirmando su enfoque en la protección de los ocupantes en cada kilómetro recorrido.
Los interesados en conocer más sobre los modelos con certificación de 5 estrellas pueden visitar los concesionarios de Continental Motores en todo el país o consultar el sitio oficial de Volkswagen Guatemala.