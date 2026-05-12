Chery presenta su innovadora línea de SUVs híbridas de última generación

Chery Guatemala presentó oficialmente la nueva familia Chery Super Híbrida, marcando la llegada de una nueva generación de SUVS híbridas diseñadas para ofrecer más tecnología, eficiencia y confort a los guatemaltecos.
Chery Guatemala presentó oficialmente su línea "Chery Super Híbrida" (CSH), compuesta por los modelos TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH y TIGGO 9 CSH.
Con este lanzamiento, la marca amplía la presencia de vehículos de última generación, capaces de combinar propulsores a gasolina y eléctricos para optimizar el consumo, incrementar la autonomía y ofrecer una experiencia de conducción más silenciosa y respetuosa con el medioambiente.
La tecnología híbrida de Chery Super Híbrida introduce un sistema avanzado que fusiona motores a gasolina y eléctricos, permitiendo a los conductores disfrutar de mayor autonomía, reducción en consumo y un manejo más dinámico adaptado a estilos de vida urbanos y familiares. Cada modelo responde a necesidades específicas:
- TIGGO 4 CSH: Compacta, eficiente y moderna, enfocada en el uso urbano, ofrece hasta 1,000 kilómetros de autonomía y tecnología pensada para la ciudad.
- TIGGO 7 CSH: Sobresale por su elegancia y tecnología inteligente, permite modos de conducción 100% eléctricos para desplazamientos diarios y modo híbrido para trayectos extendidos, logrando hasta 1,200 kilómetros de autonomía combinada.
- TIGGO 8 CSH: Diseñada para familias modernas, ofrece espacio para siete pasajeros, hasta 90 kilómetros de autonomía en modo plenamente eléctrico y eficiencia híbrida para viajes de hasta 1,200 kilómetros.
- TIGGO 9 CSH: El tope de la gama, destaca por su lujo, tecnología avanzada y capacidad de recorrer hasta 1,400 kilómetros, convirtiéndose en la opción premium para quienes buscan sofisticación e innovación.
Seguridad y conectividad
Los nuevos vehículos de la familia CSH integran plataformas de seguridad desarrolladas bajo estándares internacionales, sistemas ADAS, múltiples bolsas de aire, cámaras 360°, conectividad inalámbrica y tecnología LED. La batería Guardian Battery, exclusiva de esta línea, brinda protección confiable y seguridad superior incluso en condiciones adversas.
Movilidad del futuro
Con la introducción de la Super Híbrida CSH, Chery fortalece su visión de liderar la transición hacia la movilidad innovadora en Guatemala. Según Virgilio López, director de Marca Regional, el objetivo es acercar al mercado guatemalteco vehículos eficientes y de alta tecnología, capaces de responder a las necesidades de las nuevas generaciones.
El respaldo de Grupo Q, distribuidor oficial de la marca, garantiza a los usuarios el acceso a talleres especializados y opciones de financiamiento atractivas. Esta estrategia busca que más guatemaltecos adopten la movilidad inteligente, promoviendo una conducción sostenible sin sacrificar seguridad ni comodidad.
Chery invitó a los interesados a visitar sus salas de ventas en todo el país, donde es posible experimentar de primera mano los beneficios y avances de la nueva familia Super Híbrida. La marca reitera su apuesta por el equilibrio entre potencia, eficiencia y calidad, apuntalando su liderazgo en el sector automotriz regional.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital*