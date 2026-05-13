Hospital Herrera Llerandi Presenta Innovador Sistema ECMO

El Hospital Herrera Llerandi da un salto significativo en la medicina de alta complejidad en Guatemala con la reciente incorporación del sistema ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), una tecnología, que fue presentada este miércoles, 13 de mayo, y que ofrece esperanza a pacientes en estado crítico cuya insuficiencia cardíaca o pulmonar no responde a tratamientos convencionales. La llegada del sistema ECMO representa una nueva era para la atención de casos graves y coloca al hospital, nuevamente, como referente nacional en procedimientos de vanguardia.
El hospital, que ya marcó la historia al realizar los primeros trasplantes de médula ósea y hepáticos en el país, fortalece así su liderazgo, respondiendo a la demanda de soluciones avanzadas para pacientes críticos. El ECMO se convierte en la última herramienta de soporte vital de la institución y es considerado un verdadero "pulmón o corazón artificial" externo para situaciones extremas.
¿En qué consiste la terapia ECMO?
El sistema ECMO funciona mediante un circuito de cánulas que extrae la sangre del paciente, elimina el dióxido de carbono, le añade oxígeno y la devuelve al organismo. Este proceso avanzado permite que órganos vitales, como el pulmón o el corazón, permanezcan en reposo mientras el paciente recibe tratamiento médico específico para su condición. La tecnología ECMO brinda tiempo esencial para que los equipos médicos actúen mientras los órganos afectados se recuperan progresivamente.
Preparación y equipo especialista a la altura del desafío
La consolidación de esta tecnología implicó tres años de formación y planificación, respaldada por el compromiso de la Junta Directiva y el liderazgo del Dr. Mario Meza. Este esfuerzo resultó en la creación del "ECMO Team", un grupo multidisciplinario conformado por más de 26 profesionales que incluyen especialistas, subespecialistas certificados a nivel internacional, personal de enfermería altamente capacitado y técnicos con amplia experiencia en soporte crítico.
"La adopción del sistema ECMO refleja nuestra promesa de velar por la salud y el bienestar de Guatemala. La inversión no fue solo en tecnología, sino en capacitación y certificación internacional de nuestro capital humano", señaló el cuerpo directivo del hospital.
El éxito logrado en el primer caso tratado con ECMO establece un precedente clínico importante en la medicina intensiva del país. Tanto el equipo médico como la familia del paciente celebraron este logro, que abre nuevas alternativas de vida en situaciones antes consideradas sin solución.
Infraestructura de primer nivel para cuidados intensivos
El sistema ECMO ya se integra plenamente a la nueva Unidad de Cuidados Intensivos, diseñada bajo rigurosos estándares internacionales para prevenir infecciones y garantizar la estabilidad de los pacientes. Las instalaciones cuentan con tecnología antibacterial, sistemas de aislamiento inteligente, climatización de alta eficiencia con filtros HEPA y una red renovada de gases médicos.
Asimismo, la unidad dispone de áreas dedicadas a la terapia respiratoria y atención continua personalizada, lo que representa un entorno óptimo para el manejo de casos críticos que requieren monitoreo y soporte permanente.
- Tecnología antibacterial y sistemas de aislamiento inteligente
- Climatización con filtros HEPA y red de gases médicos renovada
- Áreas especializadas en terapia respiratoria y atención continua personalizada
Con la llegada de la terapia ECMO, el Hospital Herrera Llerandi suma un logro más a su historial, junto con sus programas de trasplante renal y aplicaciones de alta especialidad como el procedimiento TAVI. La institución reafirma su papel como el centro de referencia para los casos clínicos más complejos en Guatemala, combinando décadas de experiencia, tecnología de punta y la calidez humana de un equipo médico comprometido.
El hospital, que ha transformado la vida de muchos guatemaltecos con intervenciones pioneras, mantiene como misión central ofrecer servicios de salud avanzados y accesibles, consolidándose en la primera línea frente a desafíos médicos extraordinarios. Cuando la situación médica es crítica y compleja en Guatemala, el Hospital Herrera Llerandi se posiciona como el referente indiscutible para recibir atención especializada de última generación.