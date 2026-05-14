Fasticket y Banco Promerica: Revolución en Boletos en Guatemala

Fasticket anunció su llegada oficial a Guatemala en alianza con Banco Promerica, abriendo una nueva era en la forma de comprar boletos para eventos en el país y respondiendo a las cambiantes demandas digitales del público guatemalteco.
Desde el pasado 7 de mayo, Fasticket opera con una propuesta 100% digital, diseñada para hacer más sencillo, seguro y ágil el proceso de adquisición de entradas. La plataforma funciona principalmente a través de su portal web y permite a los usuarios registrarse rápidamente, incluso usando sus cuentas de Google. Una vez completada la compra, las entradas llegan de manera digital al correo electrónico del cliente, aunque dependiendo del evento pueden habilitar puntos de venta físicos o el retiro de boletos impresos para quienes lo requieran.
Impulso a la digitalización del entretenimiento en Guatemala
Fasticket enfoca su estrategia en modernizar y simplificar el acceso a espectáculos, apostando por la digitalización como elemento central para mejorar la experiencia de quienes asisten a eventos. Este avance, además de robustecer el sector del entretenimiento local, facilita la adaptación del público a nuevas prácticas de consumo.
La alianza estratégica con Banco Promerica es clave en este desembarco. Clientes del banco accederán a beneficios exclusivos como accesos preferenciales, preventas en eventos seleccionados y alternativas de compra más convenientes. Estas ventajas se integran a un proceso completamente digital y protegido, reafirmando el compromiso de ambas empresas con la innovación y la satisfacción del cliente.
Beneficios y acompañamiento para usuarios
Según Vladimir Rubín, director de Banca de Personas de Banco Promerica, la alianza busca facilitar el acceso al entretenimiento, acercando experiencias memorables al público guatemalteco respaldadas por la confianza y solidez del banco.
Fasticket ofrecerá diversos canales de atención y comunicación, incluyendo Facebook, Instagram y WhatsApp, además de un equipo especializado en servicio al cliente listo para asistir y resolver cualquier consulta.
Innovación y respaldo internacional
Fasticket no solo trae tecnología: aspira a ser un facilitador clave para productores y promotores tanto nacionales como internacionales. "Fasticket llega a Guatemala para convertirse en un trampolín que impulse a productores nacionales e internacionales, facilitando el ingreso de espectáculos de primer nivel y ampliando significativamente la oferta de entretenimiento en el país", afirmó Jeffrey Mejías López, gerente general de la empresa.
Como parte de su respaldo, el Grupo Promerica tiene presencia en nueve países del continente: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Gran Caimán. Durante 35 años han impulsado una banca que construye relaciones, apoya a las comunidades y entiende las necesidades locales para ofrecer soluciones financieras confiables y adaptadas a cada mercado.
Con este lanzamiento, el sector de eventos en Guatemala recibe un impulso significativo hacia la transformación digital, ampliando su alcance y mejorando la experiencia de compra para todos los asistentes.