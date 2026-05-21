 Licenciatura en Arquitectura Doble Titulación en Guatemala - UNIS
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UNIS tiene la primera licenciatura en Arquitectura con doble titulación en Guatemala

Bajo este programa, estudiantes de la UNIS completarán dos semestres en el campus Aguascalientes de la Universidad Panamericana, mientras que alumnos de la institución mexicana por un año académico en Guatemala

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La Universidad del Istmo marcó un precedente en la educación superior guatemalteca al convertirse en la primera universidad del país en ofrecer una licenciatura en Arquitectura con doble titulación internacional, gracias a un convenio firmado con la Universidad Panamericana de México.

El acuerdo fue suscrito en el campus de Fraijanes y permitirá que estudiantes de ambas instituciones cursen parte de su formación académica en el extranjero y obtengan títulos válidos para ejercer tanto en Guatemala como en México.

La iniciativa representa un hito para la carrera de Arquitectura en Guatemala, ya que hasta ahora ninguna universidad del país contaba con un modelo de doble titulación en esta disciplina.

Como parte del programa, estudiantes de la UNIS realizarán dos semestres en el campus Aguascalientes de la Universidad Panamericana, mientras que alumnos mexicanos estudiarán durante un año académico en Guatemala.

Más allá del intercambio académico, el objetivo es ampliar la visión profesional de los futuros arquitectos, exponiéndolos a distintos contextos urbanos, métodos de diseño y retos sociales presentes en América Latina.

Formación con visión regional

Durante la firma del convenio, el rector de la UNIS, Francisco Mejía, destacó que el propósito del acuerdo es formar profesionales con mayor capacidad de análisis y adaptación.

"Formar arquitectos hoy implica formar profesionales capaces de responder a esas realidades con inteligencia y con responsabilidad", expresó.

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Por su parte, la rectora general de la Universidad Panamericana e IPADE Business School, Fernanda Llergo, resaltó la importancia de que los estudiantes conozcan diferentes perspectivas y culturas dentro de la región.

"La arquitectura existe para edificar espacios que respeten, acojan y potencien la dignidad del ser humano", afirmó.

El convenio también contempla futuras oportunidades de investigación conjunta y colaboración académica entre ambas universidades en temas relacionados con arquitectura, urbanismo y desarrollo de ciudades.

Con esta alianza, la UNIS busca fortalecer la formación internacional de sus estudiantes y posicionar a Guatemala dentro de nuevas dinámicas de educación superior en América Latina.

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