Love Run 2026: Transforma la vida de 90 niños

Con la meta de recaudar fondos y generar conciencia sobre la niñez en situación de vulnerabilidad en Guatemala, la carrera Love Run por los Niños regresa en su edición 2026 como un evento benéfico dedicado a FundaNiños. Esta actividad, patrocinada por sexto año consecutivo por Donovan Werke y su marca Principal Forte, busca apoyar directamente a más de 90 niñas, niños y jóvenes que forman parte de los programas de la fundación.
FundaNiños nació el 14 de diciembre de 1993 y desde entonces trabaja para ofrecer refugio y programas de prevención a menores provenientes de entornos difíciles en Guatemala. La institución atiende actualmente a cerca de 100 niños, niñas y jóvenes al año, con edades entre 1 y 18 años, quienes han resistido el abandono, el abuso y el maltrato. Su labor prioriza la protección y la creación de oportunidades para un futuro mejor.
Detalles de la carrera solidaria en 2026
La competencia Love Run por los Niños se correrá el 7 de junio en el circuito de los museos y aeropuerto de la zona 13 de la capital guatemalteca. Esta edición incluye dos modalidades: una carrera de 10 kilómetros y una caminata familiar de 5K, diseñadas para que toda la familia participe y disfrute del evento.
Uno de los atractivos de este año es un espacio exclusivo donde asistentes podrán tomarse fotografías con mascotas que acompañarán la jornada, sumando un ambiente ameno y familiar.
Kits para participantes y donativos
Los participantes podrán adquirir kits conmemorativos que varían según la categoría:
- Kits para adultos incluyen: camisa oficial, mochila, gorra, número de corredor, medalla y una caja de Principal Forte.
- Kits infantiles ofrecen: camisa, mochila, gorra, número de corredor, medalla y una caja del multivitamínico Argenon Junior.
El donativo por kit se fijó en Q125.00 para adultos y Q75.00 para niños. Quienes deseen participar pueden inscribirse ya, asegurando su espacio y apoyo solidario.
La entrega de los kits se realizará el sábado 6 de junio de 2026 en el Centro Comercial Los Próceres, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Para recoger el kit será necesario presentar el DPI y la constancia de inscripción; no obstante, aquellos que aún no se hayan inscrito podrán hacerlo en el mismo lugar y fecha.
Durante la jornada de entrega, los patrocinadores oficiales aportarán sorpresas y regalos para los asistentes, incentivando la participación en un ambiente de solidaridad y entusiasmo.
Más información y canales de contacto
Quienes buscan sumarse a la causa o apoyar de diferentes maneras a FundaNiños pueden comunicarse al teléfono 4808-6875 para conocer más sobre el evento y la institución. Además, están disponibles las redes sociales oficiales de FundaNiños, así como las de Principal Forte y Donovan Werke en Facebook e Instagram, para seguir cada detalle de la Love Run por los Niños.
La iniciativa fomenta el compromiso social y la participación activa de la comunidad guatemalteca, impulsando la solidaridad a través del deporte y el apoyo a la niñez vulnerable.