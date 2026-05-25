Foragro Impulsa Productividad Agrícola en Guatemala

Foragro reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector agrícola guatemalteco al presentar una estrategia integral que prioriza la eficiencia en el uso de insumos, la tecnificación y el soporte técnico para afrontar los retos de la nueva temporada agrícola. Bajo un entorno marcado por la variabilidad climática y la constante amenaza de plagas y enfermedades, la empresa refuerza su papel como aliado estratégico de los productores guatemaltecos.
Soporte agrícola ante retos climáticos
Con el inicio del nuevo ciclo productivo en Guatemala, la anticipación y el acompañamiento técnico especializado se establecen como factores clave para proteger las inversiones de los agricultores y mejorar la productividad en el campo. Foragro ha fortalecido sus inventarios, asegurando una gama variada de productos y asistencia profesional para responder de manera eficiente a las necesidades regionales de los productores.
El enfoque de Foragro es especialmente relevante para cultivos estratégicos como el maíz, el café y las hortalizas, vitales para la economía y la seguridad alimentaria del país. La implementación de programas técnicos y el acceso a soluciones innovadoras se presentan como piezas fundamentales para elevar la eficiencia y mitigar los riesgos en toda la etapa productiva.
La empresa destaca que una adecuada planificación, nutrición de cultivos y uso preciso de herramientas de protección agrícola mejoran la productividad desde la siembra e impulsan una agricultura más resiliente y sostenible.
Compromiso con la tecnificación y la productividad
Expertos del sector coinciden con la visión de Foragro, resaltando la importancia de la tecnificación y la adopción de soluciones precisas para reforzar la competitividad del agro guatemalteco ante las exigencias del mercado.
"Queremos brindar soluciones tecnológicas, accesibles y de calidad, para ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones, proteger sus inversiones y alcanzar resultados óptimos en cada temporada agrícola",
señaló Mario Nufio, gerente de Mercadeo de Foragro.
El acompañamiento técnico y el suministro de herramientas específicas no solo permiten anticipar riesgos climáticos y fitosanitarios, sino que transforman los desafíos en oportunidades para elevar la productividad rural.
Infraestructura y soporte regional
Con más de 37 años de experiencia en Centroamérica, Foragro continúa invirtiendo en infraestructura, reforzando su equipo técnico y ampliando su portafolio de productos adaptados a las necesidades de los agricultores. Esta estrategia reafirma su compromiso con el impulso de una agricultura sostenible y el desarrollo de las comunidades productivas a nivel nacional.
Foragro: trayectoria y diversidad en soluciones agrícolas
Desde su fundación en 1988 por emprendedores guatemaltecos, Foragro se posiciona como proveedor líder de insumos agrícolas, abarcando insecticidas, fungicidas y herbicidas para la protección de cultivos. Además, ofrece equipos de aplicación, semillas, plásticos agrícolas, soluciones de nutrición y más, cubriendo así todas las necesidades del sector.
La compañía desempeña un papel clave en el desarrollo agrícola de América Latina, especialmente en la producción para exportación. Con un equipo de 700 colaboradores distribuidos en oficinas centrales y regionales, y una infraestructura que incluye planta de producción, laboratorio, centros de almacenamiento y campo, Foragro respalda el crecimiento y la innovación agrícola en la región.
- Productos para protección de cultivos
- Equipos de aplicación
- Semillas y plásticos agrícolas
- Soluciones nutricionales y de desarrollo