Hydrapro Academy: Revoluciona la Formación en Belleza

La industria de la belleza en Guatemala da un paso adelante con la inauguración de HYDRAPRO Academy, una academia premium que promete transformar la educación y profesionalización de estilistas, maquillistas, coloristas y expertos del sector en Centroamérica.
HYDRAPRO, empresa con 17 años de trayectoria como distribuidora de productos profesionales de belleza capilar, eligió el 20 de mayo de 2026 para presentar oficialmente la academia en sus modernas instalaciones. El evento de lanzamiento, denominado "Coffee Party", reunió a medios de comunicación, influencers y líderes del sector en una experiencia sensorial que celebró la energía de los nuevos inicios y la excelencia del café guatemalteco.
Un espacio premium para la formación y el crecimiento profesional
HYDRAPRO Academy surge como una plataforma integral de capacitación que busca elevar los estándares en áreas como estilismo, colorimetría, tricología, maquillaje, estética, manicure, pestañas, cosmetología, visagismo, wellness y nutrición, junto a otras disciplinas orientadas a la belleza integral.
Karla Alburez, directora y fundadora de la academia, subrayó la importancia de un espacio permanente y especializado: "Queremos ofrecer una experiencia de aprendizaje completamente distinta. Guatemala contaba únicamente con formaciones aisladas o eventos esporádicos, pero faltaba un punto de encuentro premium y permanente para artistas, marcas y educadores internacionales, así como para profesionales nacionales."
Experiencia educativa de alto nivel y tecnología
El programa de HYDRAPRO Academy integra cursos en modalidad básica, intermedia y avanzada, además de workshops intensivos, programas semestrales y capacitaciones continuas, dictadas por expertos nacionales e internacionales reconocidos en la industria.
Las instalaciones fueron diseñadas para ofrecer una experiencia formativa contemporánea y especializada, con tecnología audiovisual, circuito cerrado, branding profesional, espacios premium y las herramientas necesarias para asegurar una educación alineada con las tendencias globales del sector.
Alianza estratégica para el sector belleza
La academia también se perfila como aliado estratégico para salones de belleza, distribuidores y empresarios del ramo, permitiendo la capacitación de equipos en distintas áreas y niveles de especialización, optimizando inversión, tiempo y recursos.
Con una visión de crecimiento ambiciosa, HYDRAPRO Academy trabaja para convertirse en la institución de mayor peso en la región y busca próximamente obtener el aval del Ministerio de Educación para fortalecer la profesionalización del gremio.
Impulso para una nueva generación de profesionales
"El talento está presente; lo que hacía falta era una plataforma moderna y conectada con el mundo para impulsar a los profesionales hacia un nuevo nivel", afirmó Karla Alburez. La temática del "Coffee Party" sirvió como metáfora: así como el café despierta los sentidos e inicia la jornada, la academia busca ser el motor de quienes desean crecer y reinventarse dentro de la industria.
Actualmente, HYDRAPRO Academy prepara una intensa agenda de cursos con reconocidas marcas y especialistas internacionales, sumando una estrategia digital para acercar nuevas oportunidades de aprendizaje a profesionales de Guatemala y de otros países de la región.