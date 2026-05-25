Mapfre Guatemala: Póliza de Seguro Médico Infantil Segura

Mapfre Guatemala presentó la renovación de su seguro médico infantil, Mapfre Kids, reafirmando su compromiso con la protección integral y accesible para los niños y adolescentes del país, así como el respaldo para sus familias.
En el marco del Día de la Familia, la aseguradora lanzó esta versión renovada del producto, diseñado para cubrir desde niños de un año hasta adolescentes a un día de cumplir la mayoría de edad. La iniciativa responde a la prioridad de ofrecer tranquilidad a los hogares guatemaltecos con coberturas completas y adaptadas a cada etapa de crecimiento.
Solución integral para la familia
Mapfre Kids se distingue por su enfoque humanizado, buscando ser aliado estratégico de los padres actuales que buscan proteger a sus hijos con atención médica oportuna, de calidad y sin complicaciones financieras. Incorporando la experiencia y conocimiento local, ofrece coberturas que contemplan el desarrollo infantil y adolescente, con un plan que ahora extiende su protección a nivel mundial.
"En Mapfre entendemos las necesidades de las familias guatemaltecas y por eso contamos con Mapfre Kids, una solución especializada en cuidar la salud de los menores y brindar tranquilidad a los padres. Nuestro objetivo es acompañar a las familias en momentos difíciles para que ningún padre o madre se sienta solo ante imprevistos",
Julio del Cid, CEO de Mapfre Guatemala.
Coberturas destacadas en cada plan
- Seguro de vida para titular (padre, madre o responsable): Q25,000.00 en ambos planes.
- Gastos médicos para hijos: Cobertura en Centroamérica o mundial, según el plan.
- Monto máximo vitalicio: Q1,500,000.00 (plan centroamericano) y Q4,000,000.00 (plan mundial).
- Cobertura para VIH/SIDA: Q150,000.00 (plan centroamericano) y Q400,000.00 (plan mundial).
- Edad de elegibilidad: desde 1 año hasta 18 años.
- Deducible en Centroamérica: Q1,000.00 (plan centroamericano) y Q1,300.00 (plan mundial).
- Deducible fuera de Centroamérica: $1,300.00 solamente en el plan mundial.
- Control de niño sano hasta 5 años: hasta Q4,000.00 en ambos planes.
- Ambulancia aérea: Q85,000.00 en ambas alternativas.
- Cobertura para alergias infantiles y zapatos ortopédicos hasta los 7 años.
- Cobertura para apnea del sueño y condiciones congénitas.
- Prima total mensual: Q240.00 (plan centroamericano) y Q310.00 (plan mundial).
Beneficios adicionales para los responsables
El seguro incluye un seguro de vida y gastos médicos para el adulto responsable, con consultas ilimitadas en Clínicas Primarias Mapfre y acceso al servicio Asistencia Plus. Este enfoque integral reconoce que el bienestar familiar depende también de quienes los cuidan.
Servicios complementarios
Mapfre Kids ofrece asistencia médica telefónica disponible 24/7, cobertura para unidades de cuidados intensivos, ambulancia terrestre y aérea, y reembolsos en Centroamérica del 80% (75% fuera, en el plan mundial). Los niños y adolescentes cubiertos podrán acceder, así, al respaldo necesario en cada etapa de su crecimiento, sin que la protección represente una carga financiera significativa para las familias.
"La protección debe ser una tranquilidad al alcance de todos, por eso desde Q240 mensuales los padres pueden asegurar la atención que sus hijos necesiten en todo momento. Queremos ser aliados en los momentos inesperados", añadió Del Cid.
Para más detalles, interesados pueden consultar la web de Mapfre Seguros Guatemala o solicitar información por WhatsApp al 23755000.