 Puente en San José Poaquil Combate la Desnutrición Infantil
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Puente logra cobertura total en San José Poaquil contra la desnutrición infantil

Organización expande su modelo integral contra la desnutrición infantil, logrando 100% de cobertura en San José Poaquil para niños de 0 a 4 años.

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Programa Acompáñame a crecer , Cortesía
Programa Acompáñame a crecer / FOTO: Cortesía

La organización Puente alcanzó un hito histórico en la lucha contra la desnutrición crónica infantil al inaugurar los últimos ocho Centros Nútreme en San José Poaquil, logrando así una cobertura territorial del 100% en el municipio. Esta expansión asegura que todas las comunidades de San José Poaquil ahora tienen acceso al modelo integral de prevención de la desnutrición infantil de Puente, marcando un avance significativo para la niñez guatemalteca.

Este logro consolida el impacto del programa "Acompáñame a Crecer", una iniciativa clave implementada en alianza con el Ministerio de Educación y financiada a través de fondos privados.

El programa se enfoca en acompañar a las familias durante la primera infancia, un período crucial que abarca desde los 0 hasta los 4 años, fundamental para el desarrollo integral de los niños.

Edna Lima de Morales, Fundadora de Puente, destacó la importancia de estas colaboraciones. "Este logro evidencia que las alianzas público-privadas permiten implementar modelos integrales y sostenibles que sí generan resultados en la prevención de la desnutrición crónica infantil, llevando acompañamiento directo a las familias en una etapa clave del desarrollo de la niñez", afirmó Lima de Morales.

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Programa Acompáñame a crecer - Cortesía

Un Modelo Integral que Transforma Comunidades

Puente, una organización guatemalteca fundada en 2009 por un grupo de mujeres liderado por Wendy de Berger, se dedica a prevenir la desnutrición crónica infantil en el país. Su enfoque es integral, acompañando a las familias desde la primera infancia a través de los Centros Nútreme. Estos centros tienen como objetivo fortalecer las capacidades comunitarias para generar cambios duraderos en la salud, nutrición y desarrollo de la niñez.

La labor de Puente reconoce que la desnutrición crónica es un problema complejo, no solo una falta de alimentos, sino el resultado de múltiples factores sociales, económicos y culturales. Para abordar esta realidad, el programa "Acompáñame a Crecer" implementa un modelo integral que se basa en cinco componentes esenciales:

  • Estimulación temprana
  • Nutrición y monitoreo del crecimiento infantil
  • Saneamiento e higiene
  • Economía familiar
  • Actividades agropecuarias

Este enfoque holístico permite impulsar transformaciones sostenibles directamente desde los hogares, potenciando las habilidades de las familias y fomentando mejores prácticas que repercuten positivamente en la salud, el desarrollo y el bienestar general de los niños. La cobertura total en San José Poaquil representa un avance crucial hacia un impacto sostenible en la niñez, garantizando que más familias reciban el apoyo oportuno durante los primeros años de vida de sus hijos.

Este hito también subraya el valor de las alianzas público-privadas como un motor fundamental para el cambio. La implementación del programa ha sido posible gracias al acompañamiento de las autoridades locales y al respaldo de aliados estratégicos como Foundation for a Better World (FFBW), MAX Distelsa, Banco Promerica, Grupo AP, Colegio Waldorf y cbc. Además, donantes individuales y familias comprometidas con el desarrollo del país han contribuido significativamente.

La apertura de los últimos ocho centros Nútreme fue posible gracias a los fondos recaudados a través del McDía Feliz 2025 de McDonald’s, que participó como donante y contribuyó a ampliar el alcance del modelo de Puente.

Erick de León, Presidente de Puente, enfatizó la efectividad del modelo. "El caso de San José Poaquil demuestra que el trabajo constante, articulado y centrado en la comunidad sí genera resultados reales. Hoy, Puente posiciona su modelo como una solución efectiva, sostenible y replicable para combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala", declaró De León.

Actualmente, el programa de Puente también se implementa en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, extendiendo su impacto a otras regiones del país y replicando el éxito alcanzado en San José Poaquil.

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Programa Acompáñame a crecer - Cortesía

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