Jugada Cuscatlán: Quiniela Digital con Premios

La emoción de la Fiesta del Fútbol 2026 ya comenzó a sentirse y, para vivirla de una manera diferente, Banco Cuscatlán presentaron La Jugada Cuscatlán. Se trata de una innovadora plataforma digital de quiniela virtual que permitirá a los usuarios pronosticar resultados de partidos y competir por premios en dinero real.
La propuesta busca acompañar a los guatemaltecos durante todo el torneo, combinando entretenimiento, tecnología y beneficios financieros en una experiencia completamente digital. La dinámica es sencilla y accesible. Los participantes deben crear un perfil dentro de la plataforma y comenzar a ingresar sus predicciones partido por partido.
Cada resultado acertado suma puntos y posiciona a los usuarios dentro de un marcador que se actualizará por fases del campeonato. La competencia contempla premiaciones durante todas las etapas de la quiniela, incluyendo Fase de Grupos, Dieciseisavos, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final, manteniendo la expectativa y la emoción de principio a fin.
Para Rocío Rendón, Jefe de Mercadeo de Banco Cuscatlán, esta iniciativa conecta directamente con dos grandes intereses del público guatemalteco.
"La Jugada Cuscatlán combina dos grandes pasiones de los guatemaltecos: el fútbol y la oportunidad de ganar. Es una promoción que une a nuestros clientes alrededor del fútbol, con premios reales y una experiencia 100% digital. Porque en CUSCATLÁN, cada jugada cuenta", expresó.
Más de la Jugada Cuscatlán
Uno de los principales atractivos de la plataforma es la forma en que se entregan los premios. Los clientes bancarios recibirán el dinero directamente en su cuenta de ahorro o monetaria, transformando cada acierto en una posibilidad concreta de fortalecer sus finanzas personales.
Pablo Rodríguez, Gerente Banca de Personas y PYME, destacó que la iniciativa busca convertir la experiencia futbolera en un momento de valor agregado para los usuarios.
"Queremos que nuestros cuentahabientes vivan el Mundial de una manera distinta: con la posibilidad de que sus ahorros también salgan ganando. La Jugada CUSCATLAN es nuestra forma de estar presentes en los momentos que más importan para los guatemaltecos", señaló.